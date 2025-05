Mimořádně unikátní zápas, rozplýval se Trpišovský po Plzni. Baník doma znovu ztratil

Fotbalisté Slavie týden po zisku titulu zvítězili ve 2. kole ligové nadstavby nad Plzní 4:3, přestože ještě v 56. minutě prohrávali 1:3. Ostravský Baník doma remizoval 0:0 s Olomoucí. Ve skupině o záchranu porazila Dukla 2:0 Pardubice, v boji o umístění přehrál Hradec 1:0 Karvinou.

Slavii poslal v souboji dvou nejlepších týmů tabulky v 9. minutě do vedení Ivan Schranz, Viktoria poté otočila stav po brankách Pavla Šulce z penalty, Matěje Vydry a Amara Memiče.

"Do zápasu jsme vlétli skvěle, v podstatě jak uragán. Hned jsme si vytvořili velkou převahu a z první akce jsme trefili břevno. Hráli jsme fakt skvěle a najednou zničehonic jsme prohrávali 1:2 a pak 1:3," divil se kouč už jistých mistrů Jindřich Trpišovský po utkání.

V 57. minutě ale snížil Christos Zafeiris, v 69. minutě srovnal David Zima a obrat dokonal za další čtyři minuty Tomáš Holeš.

"Soustavným tlakem a chtíčem se nám podařilo zápas zlomit a otočit. Hlavně si myslím, že to byl fakt mimořádně unikátní a nadstandardní zápas. Skončil vítězstvím pro nás, na druhou stranu je potřeba ocenit i soupeře, který ukázal obrovskou kvalitu. Skvělá reklama na fotbal," rozplýval se Trpišovský.

"Bylo to atraktivní utkání, reklama na fotbal," zopakoval kolegova slova plzeňský kouč Miroslav Koubek. "Žádný mančaft tady nedokázal realizovat tolik útočných akcí. Ztratili jsme tři body, ke kterým jsme měli poměrně blízko. Minimálně bod jsme si měli odvézt," posteskl si stratég Viktorie.

Jeho tým měl totiž i další vyložené šance. "Adu sám na branku, Vydra přehazuje brankáře. To byla určitě jedna z klíčových situací. Kdyby to bylo 4:2, bylo by to zase o něčem jiném," litoval Koubek.

Slavia porazila v lize Plzeň počtvrté za sebou a vyhrála i 16. domácí zápas této sezony nejvyšší soutěže. Červenobílí zvýšili na čele tabulky svůj již nedostižný náskok na druhou Viktorii na 16 bodů. Plzeň v lize prohrála po sérii pěti vítězství.

Ostravský Baník měl proti Olomouci více ze hry, branku však vstřelit nedokázal, Prekopovu hlavičku zastavilo břevno. Dohromady s pohárem nezvítězili svěřenci trenéra Pavla Hapala na domácím hřišti už potřetí za sebou. Slezané se díky bodu alespoň přiblížili druhé Plzni na rozdíl tří bodů. V případě nedělního vítězství nad Jabloncem se na Baník bodově dotáhne pražská Sparta.

Dukla rozhodla o výhře nad Pardubicemi po změně stran, hned po přestávce dali góly Kevin-Prince Milla a Marcel Čermák. Dukla ztrácí v neúplné tabulce pět bodů na třinácté Slovácko a ještě se může vyhnout baráži o udržení. Pardubice mají jistotu, že do ní půjdou z patnácté příčky.

Hradec Králové v úvodním utkání semifinále nadstavbové skupiny o umístění porazil doma 1:0 Karvinou. Duel devátého s osmým týmem po základní části první ligy rozhodl ve prospěch níže nasazeného v 74. minutě střídající Václav Pilař. Odveta je na programu za týden, vítěz dvojzápasu se ve finále utká s lepším ze souboje Bohemians 1905 - Liberec.

2. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 4:3 (1:2)

Branky: 9. Schranz, 57. Zafeiris, 69. Zima, 73. Holeš - 15. Šulc z pen., 22. Vydra, 55. Memič. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kubr - Nehasil (video). ŽK: Zafeiris, Chorý - Dweh. Diváci: 18.413.

Slavia: Markovič - Holeš, Ogbu, Zima - Douděra, Zafeiris, Moses (80. Chaloupek), Zmrzlý (72. Diouf) - Schranz (64. Teah), Botos (64. Chorý) - Chytil (80. Vlček). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Baier - Paluska, Dweh, Havel (77. Jemelka) - Memič, Červ (77. Valenta), Kalvach, Cadu (85. Kopic) - Vydra (85. Vašulín), Šulc - Adu (60. Durosinmi). Trenér: Koubek.

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Rouček - Machač, Hrabovský - J. Beneš (video). ŽK: Buchta, Chaluš - Navrátil, Dolžnikov, Janotka (trenér), Zorvan. Diváci: 9512.

Ostrava: Holec - Juroška (74. Fukala), Chaluš, Pojezný, Holzer - Rusnák (66. Owusu), Šín, Buchta (81. Látal), Ewerton - Kubala (66. Zlatohlávek), Prekop. Trenér: Hapal.

Olomouc: Koutný - Slavíček, Král, Vraštil (83. Sylla), Sláma - Breite, Langer - Dolžnikov (46. Šíp), Zorvan (87. Hadaš), Navrátil (66. Chvátal) - Mikulenka (83. Fiala). Trenér: Janotka.

1. Slavia 32 27 3 2 70:14 84 2. Plzeň 32 21 5 6 64:32 68 3. Ostrava 32 20 5 7 53:28 65 4. Sparta 31 19 5 7 56:35 62 5. Jablonec nad Nisou 31 16 6 9 49:26 54 6. Olomouc 32 12 8 12 46:46 44

2. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:

Dukla Praha - FK Pardubice 2:0 (0:0)

Branky: 46. Milla, 47. Čermák. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Adámková (video). ŽK: Mahuta, Trédl, Simon (všichni Pardubice). Diváci: 1853.

Dukla: Hruška - Ludvíček, Kozma, Purzitidis, Ambler (86. Doda) - Peterka - Mikuš (86. Šebrle), Hora, Čermák (74. Lichý), Špatenka (74. Mosquera) - Milla (82. Řezníček). Trenér: P. Rada.

Pardubice: Vorel - Trédl, Noslin, Lurvink, Mahuta (67. Šancl) - Míšek, Simon (86. Leipold), S. Šimek - Sychra (67. Kissiedou), Patrák (67. Kalabiška) - Tanko (67. Šehič). Trenér: Střihavka.

1. Mladá Boleslav 31 10 7 14 42:41 37 2. Teplice 31 9 8 14 34:44 35 3. Slovácko 31 8 9 14 26:51 33 4. Dukla 32 6 10 16 27:49 28 5. Pardubice 32 4 7 21 22:52 19 6. České Budějovice 31 0 5 26 15:80 5

Nadstavba první fotbalové ligy - semifinále skupiny o umístění, úvodní utkání:

FC Hradec Králové - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 74. Pilař. Rozhodčí: Opočenský - Kříž, Ratajová - Zelinka (video). ŽK: Kučera (Hradec). Diváci: 4514.

Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Spáčil - Klíma, Kodeš (46. Samek), Kučera (46. Dancák), Horák - Vlkanova (89. Šašinka), Slončík (46. Pilař) - Juliš (68. Mihálik). Trenér: Horejš.

Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Endl (83. Boháč), Fleišman - Čavoš, Planka - Singhateh, Bužek (83. Štorman), Samko - Ayaosi (73. Vinícius, 90.+6 Ojora). Trenér: Hyský.