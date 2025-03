Obrovské zklamání, hodnotí sezonu šéf Slavie. Extraliga? Blíže bude s novým stadionem

Slavia, poslední pražský vítěz hokejové extraligy, má za sebou desátou sezonu v řadě o patro níže. Skončila fiaskem, protože sešívaní se v první lize po šesti letech vůbec nedostali do play off. Možný návrat mezi elitu se tak jeví jako stále větší sci-fi. I na to odpovídá pro Aktuálně.cz majitel klubu Stanislav Tichý.

Už v první březnový den skončila Slavii sezona. Prohrála pět z posledních šesti zápasů základní části a postupová desítka jí o bod unikla.

"Je obrovské zklamání, jak jsme se sezonou naložili," říká Tichý. "Navýšili jsme před ní rozpočet a interně jsme si dali cíl být v základní části šestí až osmí," dodává.

Tichý vlastní Slavii od roku 2019 a několik let mořil dluhy po předchozích majitelích. "Dluhy už jsou zaplacené, proto došlo k navýšení rozpočtu. Měli bychom s ním patřit do průměru soutěže nebo lehce pod něj," upřesňuje.

Slavia pod sebe dokázala stlačit nakonec pouze Kolín, Frýdek-Místek a sestupující Prostějov. Přitom začátek sezony jí vyšel skvěle, v říjnu byla na třetím místě. Jenomže pak zabředla do vleklé bídy.

"Chtěli jsme jít přímo do čtvrtfinále, to odehrát co nejlépe a pokusit se o postup do semifinále. Proč nastal po první čtvrtině tak velký výkonnostní propad, to nechám nejdříve zhodnotit trenéry. Na základě jejich zpráv a pohovorů s hráči si udělám obrázek," konstatuje Tichý.

Podle analýzy na webu Hokej.cz slávisté v 52 duelech jen dvacetkrát skórovali jako první a měli zde nejhorší bilanci z první ligy. Zároveň prohráli všech pět nájezdových rozstřelů, které absolvovali.

V nejlepší osmičce byli naposled v roce 2022, předloni a vloni vypadli už v předkole a letos přišel další propad. Možný návrat mezi elitu se tak spíše vzdaluje a jeví jako stále větší sci-fi.

"Tento cíl je podmíněný výstavbou nového stadionu, na kterém usilovně pracujeme. Věříme, že jsme v závěru přípravné fáze, a budeme moct oznámit, co se v tomto ohledu chystá," reaguje Tichý.

Přesněji řečeno rekonstrukce Edenu a výstavba nové tréninkové haly jsou mezi fanoušky Slavie velkým tématem. Ti soudě podle dotazů na klubovém webu nedočkavě vyhlíží nové informace o tom, jak by měl nový Eden vypadat a kdy se věci dají do pohybu.

Tichý potvrzuje, že Slavia hledá termín, kdy vítězný návrh představí. Zároveň věří, že obnovené prostředí bude lákadlem pro fanoušky.

Už před rokem a půl k sobě Slavia přitáhla pozornost také spoluprací s Patrikem Eliášem. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a bývalý špičkový útočník bude k ruce jako poradce i nadále.

"Vzhledem k povinnostem Patrika v New Jersey a ostatním aktivitám jsme rádi, že nám věnuje tolik svého času. Záleží hlavně na něm, aby si svou roli určoval sám. Pochopitelně má naši důvěru," říká Tichý.

U mužstva naopak nebude jako hlavní trenér pokračovat Aleš Totter a v hokejovém prostředí se spekuluje o nástupu Davida Bruka, který v této sezoně vedl extraligové Vítkovice.

"Vedeme jednání s více kandidáty," nechce být Tichý konkrétní.

A koho vidí v první lize jako favorita na postup do baráže? "Tipuji Vsetín. V baráži bude poprvé od doby, kdy má extraligový celek zhruba 40 dní na přípravu, někdo jiný než Kladno. Z tohoto pohledu nás může čekat něco nového," přemýšlí majitel Slavie.

"Jsem na to zvědavý a přál bych si, ať už naše play off vyhraje kdokoliv, aby do extraligy postoupil," uzavírá Tichý.

Vítěz základní části Vsetín i druhý Zlín rozehrály čtvrtfinálové série na tři vítězná utkání proti Pardubicím "B" a Chomutovu úspěšně, po domácích zápasech vedou 2:0. Poruba prohrává s Litoměřicemi 0:2 a Třebíč s Jihlavou mají sérii nerozhodnou 1:1.