Zdálo se mi to? nevěřil Pastrňák. Boston je k nepoznání, to nejtěžší ho navíc čeká

Je zvyklý na posilování, před letošní uzávěrkou přestupů v NHL však hokejový Boston prodával. A to s takovou vervou, až tím leckoho překvapil. Tým Davida Pastrňáka tak čeká těžké období.

Cole Koepke - Casey Mittelstadt - Vinni Lettieri. To byla druhá lajna Bostonu v prvním utkání po páteční uzávěrce přestupů.

První z trojice normálně obývá čtvrtou formaci. Druhý zrovna přišel z Colorada jako mladý centr, od něhož se čeká víc. Třetí strávil většinu sezony na farmě.

Podobně nepatřičně působila většina bostonského týmu. Bruins v sobotu na půdě silné Tampy paradoxně zvítězili, jinak si ale v této sestavě těžko mohou nárokovat místo mezi nejlepšími.

V minulém týdnu přišli výměnou o pět stálic základní sestavy - beka Brandona Carla a útočníky Justina Brazeaua, Trenta Frederica, Charlieho Coylea a Brada Marchanda. Odešlo i několik farmářů.

"Abych byl upřímný, tak když jsem se v sobotu probudil, myslel jsem, že se mi to celé jen zdálo," prohlásil o vichřici v kádru nejproduktivnější hráč týmu Pastrňák.

Přestože po úterním odchodu Frederica bylo víceméně jasné, že Boston letošní sezonu obětuje a pustí se do předělání mančaftu, generální manažer klubu Don Sweeney následně udělal radikálnější řez, než mnozí čekali.

Například Coyle figuroval ve spekulacích o výměně spíš okrajově.

Sweeney tak musel ujišťovat, že žádná dlouhá přestavba v plánu není. Zopakoval, že chce mužstvo jen předělat, což by nemělo zabrat tolik času jako plnohodnotná přestavba, kterou prochází Chicago nebo San Jose.

"Není to tak, že bychom tým spálili do základů. Pořád máme hodně kluků, hodně opor. Teď musíme lépe pracovat na tom, abychom kolem nich něco vybudovali a vytyčili kurz, který řekne, že jsme zpět," vysvětloval manažer.

Za trejd ctěného kapitána Marchanda, za kterého od Floridy získal jen volbu ve druhém kole draftu 2027, z níž se za jistých okolností může stát volba v prvním kole o rok později, schytal kritiku. Jinak ale zámořská média jeho práci spíš chválila. Třeba online deník The Athletic hodnotil Sweeneyho manévry známkou B+.

Bruins teď mají k dispozici, co už dlouho ne. Celou řadu v různé míře perspektivních hráčů včetně českého navrátilce Jakuba Lauka.

Doteď patřili v zásobě mladých nadějí k absolutně nejhorším klubům soutěže.

Za obětování části kádru získali také vysoké draftové výběry. V příštích třech letech mohou celkem čtyřikrát táhnout v prvním kole a pětkrát ve druhém.

Jen na draft ale Sweeney spoléhat nemůže. Bude se muset vytáhnout i na letním trhu s volnými hráči, případně zosnovat další trejdy. Opory, kolem nichž chce mužstvo předělat, se totiž pomalu blíží třicítce.

Pastrňákovi je 28 let, klíčovému obránci Charliemu McAvoyovi 27 a brankářské jedničce Jeremymu Swaymanovi 26.

"Hráč, na kterého v roce 2026 padne volba v prvním kole získaná od Toronta za Carla, by mohl proniknout do sestavy až v době, kdy Pastrňákovi bude dvaatřicet a vrchol svých sil možná bude mít za sebou," upozornil Fluto Shinzawa z The Athletic, že úspěšně dokončit aktuální misi bude náročné. Náročnější než výprodej v uplynulém týdnu.

Naposledy Bruins "retoolovali" v létě 2015 po ojedinělém nepostupu do play off. Ve vyřazovacích bojích pak chyběli i v dalším ročníku, ale od té doby ani jednou.

Pod čarou zřejmě zůstanou až letos. A Sweeney doufá, že se z toho oklepou podobně rychle jako minule.