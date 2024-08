Sinnera mrzí pobouření, které přišlo i z Česka. Únik od tématu skončil nezdarem

Dopingová kauza Jannika Sinnera hýbe před startem US Open tenisovým světem, pobouření z absence jakéhokoli trestu přišlo i z Česka. Mladý Ital toho musí hodně vysvětlovat a pokus o únik před logickými otázkami novinářů se v New Yorku nezdařil.

Bylo jasné, kam se především bude ubírat tisková konference světové jedničky před startem US Open.

O to překvapivější byla reakce pořadatelů newyorského grandslamu poté, co na téma šokujícího dopingového nálezu zazněla první otázka a první Sinnerova odpověď.

"K tomuto tématu je to vše, další otázky směřujte na jiná témata. Hráč už dal k dispozici své prohlášení," zkusil to moderátor tiskovky.

Marně.

Přítomní novináři se nenechali odbýt a pokračovali v dotazech. A sám italský tenista dál bez sebemenších problémů odpovídal.

"Kdo mě dobře zná, ví, že bych nikdy neudělal nic, co je v rozporu s pravidly. Co se týče mé pověsti, uvidíme, jak se to vyvine. Tohle opravdu nemůžu ovlivnit," prohlásil čerstvě třiadvacetiletý hráč, vítěz letošního Australian Open.

Prozradil, že se po kauze se dvěma pozitivními testy na anabolický steroid klostebol rozhodl ukončit spolupráci se dvěma členy týmu, kvůli kterým se mu zakázaná látka do těla dostala.

Vyhazov dostal fyzioterapeut Giacomo Naldi i kondiční trenér Umberto Ferrara.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu i nezávislý tribunál uznaly Sinnerovo vysvětlení: ke kontaminaci došlo sprejem, který Naldi použil na svou ránu na ruce a poté hráče masíroval. Sprej přitom pořídil Ferrara bez kontroly, zda neobsahuje nějakou zakázanou látku.

"Už k nim necítím takovou důvěru, abych s nimi pokračoval. Potřebuju v týmu pročistit vzduch," vysvětlil.

Zamrzela ho vlna kritiky, která přišla ze všech stran, i od ostatních hráčů. Ti často poukazovali na dvojí metr. U dalších pozitivně testovaných tenistů a tenistek došlo prakticky vždy k dočasné suspendaci, až poté se mohli hájit.

Od dubna kvůli pozitivnímu nálezu nemůže hrát třeba osmnáctiletá Češka Nikola Bartůňková.

"Je to úplně neuvěřitelné. Najednou měří úplně jiným metrem. Tahle kauza je hanba celého světového tenisu. Ať už je vinný nebo ne, není možné, aby zacházeli jinak s prvním hráčem na světě a jinak s hráčkou, která je ve třetí stovce. Pravidla musí platit pro všechny stejně," zlobil se v rozhovoru pro Aktuálně.cz Vladislav Šavrda, šéf štvanického klubu I. ČLTK Praha.

Podle Sinnera ale podobné ohlasy nejsou namístě. Proti provizorní suspendaci se dvakrát úspěšně odvolal, protože od začátku přesně věděl, jak se látka do jeho těla dostala.

"Je velmi důležité to vědět, aby se tento proces uskutečnil. Každý hráč, který je pozitivně testován, musí projít stejným procesem. Neexistuje žádná zkratka, žádné odlišné zacházení, všichni procházejí stejným procesem," řekl s tím, že frustraci ostatních hráčů chápe.

"Byli ale suspendováni, protože nevěděli přesně, odkud to pochází. Pro hráče je hlavní vědět, jak se to dostalo do jeho vlastního systému. My jsme to věděli hned," vysvětlil, proč byl jeho případ odlišný.

Právě proto není v případu Bartůňkové stále žádný posun.

Češka zatím předložila veškeré analýzy, absolvovala testy z vlasů. Dala také k dispozici seznam všech doplňků a vitaminů, které užívala.

"Rodina je v úplně zoufalém stavu, protože prakticky platí jen peníze právníkům a za různé rozbory, jelikož nemají tušení, odkud se látka mohla do těla Nikoly dostat," podotkl Šavrda.