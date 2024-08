Senzační obrat: Hložek do Leicesteru neodejde, nakonec míří za Kadeřábkem a Juráskem

Český fotbalový reprezentant Adam Hložek nakonec místo angažmá v Anglii s největší pravděpodobností zůstane v bundeslize, v níž z týmu německého mistra Leverkusenu přestoupí do Hoffenheimu.

Dohoda je podle magazínu Kicker hotová, dvaadvacetiletému ofenzivnímu univerzálovi zbývá projít zdravotní prohlídkou. Pokud se transfer dotáhne, stane se Hložek v Hoffenheimu spoluhráčem Pavla Kadeřábka a Davida Juráska a také nejdražší posilou v historii TSG 1899.

Přestupová částka podle informací specialisty na transfery Fabrizia Romana činí 17 milionů eur, tedy 429 milionů korun, na další dva miliony eur mohou vyjít bonusy. S celkovou částkou až 19 milionů eur (479 milionů korun) by se Hložek stal podle žebříčku specializovaného serveru transfermarkt.com třetím nejdražším českým hráčem v historii po Pavlu Nedvědovi (45 mil. eur) a dosavadním spoluhráči Patriku Schickovi (42) a jeho transfer čtvrtým nejdražším přestupem.

Ještě v minulém týdnu byl podle médií či obvykle dobře informovaného Romana na spadnutí Hložkův odchod do Leicesteru. Z toho nakonec sešlo a český fotbalista dá nejspíš přednost Hoffenheimu.

Sedmý tým minulé sezony a účastník Evropské ligy před startem bundesligy shání posily do ofenzivy, poté co reprezentant Maximilian Beier odešel do Dortmundu, Woutu Weghorstovi skončilo hostování z Burnley a Ihlas Bebou je zraněný. Dosud nejdražším hráčem klubu je útočník Mergim Berisha, který vloni v létě přišel z Augsburgu za 14 milionů eur (353 milionů korun).

Do Leverkusenu přišel Hložek předloni z pražské Sparty a smlouvu má ještě na tři roky. Klub za něj tehdy zaplatil podle transfermarktu 13 milionů eur. V uplynulé sezoně vyhrál s Bayerem německou ligu i pohár. V bundeslize ale účastník letošního mistrovství Evropy nepatřil do základní sestavy, šanci dostával spíše v Evropské lize. Za Leverkusen v minulém ročníku zasáhl do 36 soutěžních duelů a měl bilanci sedmi branek a pěti asistencí.

O Hložkově možném odchodu z Bayeru kvůli nižšímu vytížení se mluví delší dobu. Zájem o něj podle médií měl také Stuttgart, který skončil v německé lize druhý a kvalifikoval se do Ligy mistrů.