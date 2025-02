Rybakinová má vymytý mozek, prohlásila Schettová. Tenisovou šatnou prý obchází strach

Je to velká tenisová záhada této sezony. Jelena Rybakinová nadále spolupracuje s trenérem Stefanem Vukovem, kterého WTA potrestala za to, že ji psychicky a fyzicky týral. Reprezentantka Kazachstánu ale popírá, že by byla obětí tyranie. Podle bývalé rakouské tenistky a současné televizní komentátorky Barbary Schettové to ale není nic překvapivého.

WTA v únoru potvrdila rozhodnutí z podzimu, kdy Vukova suspendovala kvůli údajnému týrání své svěřenkyně Rybakinové. Chorvatský trenér tak nedostane akreditaci na jediný turnaj WTA, který reprezentantka Kazachstánu objede. Sama Rybakinová jakékoliv provinění Vukova nadále odmítá. Vyšetřování je tak podpořené jen svědectvími z jejího okolí nebo od dalších členů týmu. Někdejší rakouskou tenistku a současnou expertku Eurosportu Barbaru Schettovou ale její chování vůbec nepřekvapuje. "Vukov Jeleně úplně vymyl mozek. Bylo to vidět na tom, jak s ní mluvil, jak se k ní choval. Věci vyeskalovaly na loňském US Open, kdy se do věci vložil tým a rodina Rybakinové," řekla Schettová pro rakouský Kicker. Narážela tak na to, že Rybakinová se s trenérem rozešla, vzala si dvouměsíční pauzu a poté angažovala nového kouče Gorana Ivaniševiče. Během té doby vyplavaly na povrch podrobnosti případu, podle kterých měl Vukov hráčku slovně urážet, házet po ní věcmi a podobně. "Mluvila jsem na toto téma dlouho s Goranem. Problém je v tom, že Jelena a Vukov jsou v milostném vztahu. Proto ho ona brání, je to katastrofální situace. Měl by zmizet z jejího života po tom všem, co udělal," myslí si Schettová. Tím, že se stále pohybuje v zákulisí tenisu, komentuje zápasy a dělá rozhovory s hráči i hráčkami přímo na kurtu, může potvrdit, že Vukov se vůči Rybakinové choval nepatřičně. "Slyšela jsem v Austrálii, co na ni řval z hráčského boxu. Bylo to naprosto nepřijatelné. Jsem ráda, že WTA zakročila a ukázala všem, že takové chování bude mít důsledky. Rybakinová si přitom nedávno postěžovala, že ji nikdo z tenisového světa nepodpořil, že na okruhu nemá přátele. Související Nikdo mě nepodpořil, nemám tu přátele, přiznala osamělá šampionka Wimbledonu "V šatně se hráčky bojí cokoliv říct, protože se chtějí vyhnout problémům. Sama si vzpomínám na agresivního otce Jeleny Dokičové. Neumím si představit, že bych tehdy něco řekla, protože bych se bála, že mě zabije," zavzpomínala osmačtyřicetiletá Schettová. Případ Rybakinové je prý ale důkazem, že se situace mezi hráčkami začíná lepšit a podobné případy se řeší víc než v minulosti. "Jsme na správné cestě, víc se o tom mluví. Věřím, že je i skupina hráček, které už o kauze Rybakinové s Vukovem mluvily, ale je důležité, aby zůstaly v anonymitě," dodala Schettová.