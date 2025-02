Nikdo mě nepodpořil, nemám tu přátele, přiznala osamělá šampionka Wimbledonu

Angažovala trenéra, ale nemůže ho na turnajích použít. Jelena Rybakinová prožívá na okruhu náročné období. Tenistka z Kazachstánu má kouče Stefana Vukova nadále v klatbě WTA. Média mezitím řeší detaily případu, podle kterých Chorvat svou svěřenkyni týral a sdílel s ní stejný pokoj. Současná světová sedmička přiznala, že v takové atmosféře na okruhu nemá mezi tenistkami žádné přátele.

Je to případ, který od začátku vyvolává otázky. Sedmatřicetiletý Vukov byl dlouholetým koučem Rybakinové do loňského podzimu. Před US Open moskevská rodačka reprezentující Kazachstán oznámila rozchod, dala si dvouměsíční pauzu a v listopadu angažovala Gorana Ivaniševiče.

Mezitím prosákly informace, že za koncem Vukova stojí jeho nevhodné chování k hráčce z Kazachstánu. WTA mu dokonce pozastavila činnost. Podle ní hráčku psychicky i fyzicky týral. Jenže to Rybakinová popírá.

Zašla dokonce ještě dál a v lednu přizvala bývalého kouče zpět do týmu, přestože nemohl dostat akreditaci a na Australian Open se nemohl účastnit ani tréninků. Ivaniševič se za takové konstelace s Rybakinovou po úvodním grandslamu sezony rozloučil.

Ale WTA je neústupná. V úterý oznámila, že zastavení činnosti dál trvá. Podle serveru The Athletic by měl mít trest platnost až na rok.

Americký server, který nahlédl do vyšetřovací zprávy, tvrdí, že měl Vukov dle svědectví člena realizačního týmu hráčku častovat výroky typu "jsi hloupá, jsi retardovaná, beze mě bys v Rusku sbírala brambory".

Podle The Athletic navíc prý nezůstalo jen u vztahu mezi hráčkou a trenérem. "Existují důkazy, že na Australian Open obývali stejný pokoj a přibývají indicie, že jejich vztah nabyl romantický ráz a trvá dodnes," píše web.

Přestože wimbledonská vítězka z roku 2022 je z verdiktu ženského okruhu zklamaná, její kolegyně ho kvitují.

"Každý osobní trenér, každý trenér musí přijmout kodex chování, když chce být na WTA. Chci věřit, že okruh dělá vše pro to, abychom hráli v bezpečném prostředí," uvedla například světová dvojka Iga Šwiateková.

Rybakinovou ale takové reakce hráček vůbec nepřekvapují.

"Nikdo mě nepodpořil. S pár tenistkami jsem v kontaktu, ale určitě se nedá říct, že bych tu měla blízké přátele. Upřímně, nepotřebuji to, už jen proto, že proti sobě soupeříme," nechala se slyšet pětadvacetiletá tenistka.

Jisté je, že ani na probíhajícím turnaji v Dubaji nemůže využít služby svého trenéra naplno a poradit si musí na kurtu sama.

"Nezbývá mi nic jiného než se soustředit na turnaj a doufat, že budu moct dál hrát a vyhrávat", přeje si Rybakinová.