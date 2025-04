Ve čtrnácti rozdává kanáry dospělým. Česká tenistka udivuje jako kdysi Šwiateková

To se jen tak nevidí. Čtrnáctiletá česká dívka Jana Kovačková o víkendu zatočila s dospělými tenistkami v Turecku a vyhrála první profesionální turnaj. Zařadila se tak po bok největších hvězd současného tenisu, jako je Polka Iga Šwiateková nebo Američanka Coco Gauffová.

V tenisově nabitém českém tenisovém týdnu korunovaném megaúspěchem českého šampiona Jakuba Menšíka v Miami mohl tenhle příběh zapadnout.

Byla by to ale škoda. Jana Kovačková v Antalyi naskočila do podniku s dotací 30 tisíc dolarů už v kvalifikaci, a prvního míče nejen že neprohrála žádný zápas až do finále, ale neztratila jediný set.

Ve 14 letech o mnoho starší soupeřky válcovala a v boji o celkovou trofej Bulharku Denislavu Gluškovovou vyloženě zničila výsledkem 6:0 a 6:1.

Hráčka TK Sparta Praha si tak připsala úplně první titul v dospělém tenise, přestože věkem je teprve na začátku kariéry mezi juniorkami. A právě proto její výsledek vyvolal v tenisovém světě velký poprask.

"Tenisová budoucnost je zde," zněl například titulek serveru tennisworldusa.org.

Mladší z talentovaných sester Kovačkových se totiž vepsala do historických tabulek. Na takto vysoko hodnoceném turnaji je teprve třetí nejmladší hráčkou historie, která podnik ovládla, a jedenáctou nejmladší s dospělým titulem vůbec.

Co už ale české teenagerce nikdo neodpáře je to, že jako první z hráček narozených v roce 2010 získala trofej mezi profesionálkami jako první.

Tím se zařadila po bok některých opravdu slavných jmen, která v současnosti sbírají na okruhu grandslamy. Tak kupříkladu z ročníku 2001 slavila jako první Polka Iga Šwiateková. Za ročník 2004 zase premiérově triumfovala Američanka Coco Gauffová.

Zároveň ale potvrdila, že tahle schopnost prostřelil z vrstevnic do světa dospělého tenisu jako první je doménou českých tenistek. Stejný primát totiž před ní získaly postupně Sára Bejlek, Brenda Fruhvirtová a Laura Samson.

A to má Kovačková ještě podobně talentovanou o dva roky starší sestru Alenu, která ale v Antalyi prohrála už v prvním kole a i ve společné čtyřhře nezvládly hned úvodní bitvu.

"Na finále mě ale skvěle rozehrála. Samozřejmě byla smutná, že ona prohrála, ale byla před startem turnaje hodně nachlazená. Snad to bude příště lepší. Užijeme si spolu hodně zábavy, můžeme spolu trénovat," citoval českou naději server Tenisový svět.

Čerstvá šampionka teď bude mít jiné starosti, čekají ji přijímačky na střední školu. Těšit se ale může z velkého skoku v žebříčku. Posunula se o více než 350 míst k hranici sedmé stovky.