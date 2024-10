Historický unikát na Velké pardubické. Skončila "mrtvým doběhem" dvou koní

Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze. Po dlouhém zkoumání cílové kamery rozhodla dostihová komise, že 134. ročník slavné steeplechase cross country skončil po dramatickém závěru "mrtvým doběhem" osmiletých koní Sexy Lorda a Godfreyho.

V sedle Sexy Lorda oslavil při 22. startu ve Velké pardubické první triumf žokej Jaroslav Myška.

"Jsem samozřejmě rád, že to takhle dopadlo. Byla to dlouho očekávaná záležitost," řekl Myška, který měl zatím z "Velké" na kontě tři umístění na stupních vítězů.

Největšího favorita Godfreyho vedl Jan Faltejsek, jenž si připsal už sedmé vítězství a jedna výhra ho dělí od vyrovnání rekordu Josefa Váni.

"Trochu teď nemám slov. Jsem samozřejmě rád a jsem rád, že tam jsem s Jarinem. Protože to je neskutečný dříč. Neměl nikdy to štěstí a dneska jsem mu ho trošku pokazil," poznamenal.

"Ten Faltejsek mě tam furt sejří, to víte," reagoval Myška na nevídaný výsledek s úsměvem.

Oba vítězové měli problémy na Taxisově příkopu, který je nejtěžší překážkou kurzu Velké pardubické. "Mně tam Sexy Lord zabrzdil, protože to je černá díra, nebo černá zeď před vámi, není to vidět. Ten kůň na to reagoval," vyprávěl Myška.

Potíže měl i Godfrey, jenž loni na Taxisu upadl. "Mě pánbůh držel za onu část těla. V momentě, kdy první kůň nemá správný tah na branku, tak se to pak veze celým polem. Můj šel okamžitě na brzdu, skákal jsem to z místa, dopad na všechny čtyři do díry. Měl jsem prostě štěstí," oddechl si Faltejsek.

Sexy Lord jel na rozdíl od svého žokeje Velkou pardubickou poprvé a většinu z 6900 metrů se pohyboval v čele. Na první místo se svěřenec trenérky Martiny Růžičkové vrátil na poslední, 31. překážce a zdálo se, že si jede pro jasné vítězství.

Podél bariéry na něj ale zaútočil Godfrey s Faltejskem a těsně před cílem se na něj dotáhl.

Dlouhé minuty po doběhu nebylo jasné, kdo je letošním vítězem nejslavnějšího českého překážkového dostihu.

Jako první se po zkoumání cílové fotografie radoval Myška a slavil své první vítězství. Dostihová komise však zkoumala doběh nadále a po dalších minutách oficiálně vyhlásila výrok "tuhý boj, současně".

Z výhry se tak mohl radovat i Faltejsek, loňský vítěz se Sacamirem, který letos kvůli zranění nestartoval.

Třetí skončil Dulcar De Sivola. Šampion z roku 2021 Talent, jenž byl dnes v poli 16 koní jediným bývalým vítězem, se ve třinácti letech rozloučil s dostihovou kariérou pátým místem. Do cíle doběhlo deset koní. I všichni ostatní opustili pardubické závodiště bez vážnější zdravotní újmy.

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (steeplechase cross country, 6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5 000 000 Kč):

1. Sexy Lord (jezdec žokej Myška, trenér Růžičková, stáj HC Amphora-Hora) a Godfrey (ž. Faltejsek, Törok, DS Pegas), 3. Dulcar de Sivola (ž. Beaurain), 4. Star (ž. Velek), 5. Talent (ž. Kratochvíl), 6. Santa Klara (ž. Bartoš). Čas: 9:40,00. Výrok: tuhý boj současně - 4 1/2 - 9 - 17 - 1 3/4.