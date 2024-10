"To byl jeden velkej bordel." Vítězného žokeje zarazil závěr Velké pardubické

Jeden z nejzkušenějších českých překážkových jezdců Jaroslav Myška si bezprostředně po doběhu myslel, že mu vítězství ve Velké pardubické zase uniklo. Řekl to po dostihu novinářům.

Bál se, že Godfrey díky rychlému finiši strčil nos před hlavu jeho Sexy Lorda. Po dlouhém čekání se ale mohl radovat z vítězství, i když děleného.

Myška bezprostředně po doběhu Janu Faltejskovi gratuloval k jeho sedmému triumfu.

"Myslel jsem si, že mě zas někdo fiknul. Měl jsem pocit, že jak tam přilétl rychle, že to bylo v tom mžiku, že tam stihl dát tu hlavu nebo nos," řekl žokej, který byl před dnešním triumfem desetkrát ve Velké pardubické od druhého do pátého místa.

Samotný Faltejsek nevěděl, jak to dopadlo. "Já jsem měl hlavu dole. Když to ten druhý řekne, tak to tak bývá. Ale nakonec jsme se podělili," poznamenal.

Ani jeden ze žokejů si nevybavil, že by někdy dojel do cíle dostihu v mrtvém závodě.

"Asi ty dostihy nebyly důležité, jestli někdy byly," glosoval to Myška. Dlouhé minuty po doběhu čekali, kdo vlastně zvítězil. Nejdříve hlasatel oznámil jako vítěze 134. ročníku Velké pardubické Sexy Lorda s Myškou, pak ale dostihová komise verdikt zrevidovala a ohlásila jeho současný doběh s Faltejskovým Godfreyem.

"To byl jeden velkej bordel. Byl jsem ve velkém očekávání, jestli to klapne letos. Mě zarazilo, že dlouho nevěděli," komentoval okamžiky po dostihu Myška.

Osmiletý Sexy Lord loni vyhrál Cenu Labe a na Velké pardubické debutoval. Trenérka Martina Růžičková ocenila, jak si s ním Myška poradil. "To není jezdec a kůň, to je jedna bytost. Je to takový kentaur, jsou spojeni. Sexy Lord není jednoduchý kůň a Jarda Myška je taky svůj," řekla.

Pro Myšku byl Sexy Lord náhradní variantou po té, co koně z jeho domovské stáje připravovaní pro Velkou pardubickou nemohli dostih jet. Byl rád, že se v jeho sedle dočkal životního úspěchu.

"Je to zvláštní. Ty pocity nemám nějaké výrazné, ale samozřejmě to vnímám," přemítal.

Necítil se být pod tlakem, že mu triumf na největším tuzemském překážkovém dostihu navzdory řadě předních umístění unikal "Neměl jsem to v hlavě, že bych z toho měl mindrák. Kdyby to nevyšlo, asi bych se nevěšel. Je to takové očekávání, kdy to bude. Nebylo to nic zavazujícího, že bych se kvůli tomu cítil v křeči," dodal.

To Faltejsek s favorizovaným Godfreyem zopakoval loňské vítězství, na které dosáhl se Sacamirem, a sedmým triumfem se přiblížil legendárnímu Josefu Váňovi.

Od jeho rekordu ho dělí už jen jedno vítězství. "Pokud bude zdraví, pokud bude důvěra majitelů a trenérů, tak člověk potká dobrého koně a má další šance," hodnotil své vyhlídky.