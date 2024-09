Rána pro slávistu Vorlického, musí na další operaci. Sejmulo mě to, přiznal záložník

Záložník pražské Slavie Lukáš Vorlický musí podstoupit operaci kolena. Dvaadvacetiletý fotbalista kvůli tomu přijde o zbylou část sezony.

Vorlický působil od 15 let v mládežnické akademii Bergama. Během angažmá v Itálii ho opakovaně trápily problémy s kolenem a musel na několik operací.

V předminulé sezoně si připsal coby střídající hráč tři starty v Serii A.

V únoru přestoupil do Edenu a podepsal smlouvu do června 2027. Odchovanec Zbrojovky Brno v té době rehabilitoval po operaci kolena a jarní část strávil v "béčku" Slavie, jemuž pomohl k návratu do druhé ligy.

V této sezoně stihl šest krátkých startů za A-tým. V září se dočkal i nominace do reprezentační jednadvacítky, kvůli zranění ale nenastoupil. Koleno mu nyní podle jeho slov neumožňuje hrát.

"Budu muset podstoupit další zákrok. Chtěl bych říct, že za to nemůže nikdo z nás. Nemůže za to Slavia, nemůže za to reprezentace, z které jsem kvůli tomu odjel. Nemůžu za to ani já. Je to věc, kterou aktuálně neovlivním. Ale budu dělat všechno, abych se zase vrátil. A byl tady před vámi co nejdřív," prohlásil Vorlický.

Nyní čeká na termín operace, kterou absolvuje zřejmě v Německu. "Měl bych být mimo celou sezonu, bohužel. Je to pro mě hodně těžké, nebudu skrývat, že mě to na chvilku sejmulo," přiznal talentovaný fotbalista.

"Teď nad spoustou věcí přemýšlím, nicméně jsem přesvědčen o tom, že jakmile budu za sebou mít operaci, tak do sebe dostanu zase velkou motivaci," uvedl Vorlický.

Pohání ho touha znovu se předvést před slávistickými fanoušky. "To, jak se Slavia ke mně postavila, mi hodně pomohlo. Cítím od všech podporu, že jsou v tom všichni se mnou. To, že jsem v Edenu nastoupil, sice jen čtyřikrát, před takovými fanoušky na takovémto stadionu, pro mě byl obrovský zážitek," svěřil se středopolař Slavie.

"To je to, co mě bude zase hnát dopředu. Abych se znovu vrátil a mohl to zase zažít. Věřím, že toho máme před sebou společně ještě spoustu," prohlásil Vorlický.