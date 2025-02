"Pokloňte se!" šílel komentátor. Muchová už potřetí v řadě aspiruje na úder roku

V tenisovém světě už prakticky nikdo nepochybuje o tom, že je Karolína Muchová jednou z technicky nejvytříbenějších hráček současnosti. Češka v Dubaji vystřihla neuvěřitelný úder a už třetím rokem za sebou bude její tenisový kousek patřit do highlightů celé sezony.

Zlatá tenisová ruka ve spojení s vysoce nadstandardními pohybovými schopnostmi. Karolína Muchová je po turnaji v Dubaji, kde došla do semifinále, znovu terčem všeobecného nadšení.

V pátečním souboji o postup do finále sice osmadvacetiletá hráčka podlehla rozjeté Dánce Claře Tausonové, přesto se stala hlavní protagonistkou sestřihů nejatraktivnějších výměn z arabské "tisícovky".

Nebylo to poprvé a pravděpodobně ani naposledy. Podobně okázalými momenty okouzlila Muchová fanoušky na posledních dvou ročnících US Open.

US Open 2023

Při své cestě do semifinále Muchová ve třetím kole vyřadila nynější deblovou partnerku Kateřiny Siniakové, Američanku Taylor Townsendovou.

Na začátku druhé sady ji překvapila neskutečnou defenzivou, když doběhla lob a výměnu rozodla takzvaný tweenerem, tedy úderem mezi nohama zády k síti.

Na její kontralob nemohla Townsendová dosáhnout. "Tahle dívka je schopná všeho," básnil komentátor a americká soupeřka se musela smát tomu, co na kurtu právě zažila.

Muchová US Open 2023 tweener | Video: Youtube.com

US Open 2024

O rok později se Muchová vracela po vážném zranění a dlouhé pauze, přesto dokázala po fenomenálních výkonech semifinále v New Yorku zopakovat. Nezapomenutelný úder tentokrát předvedla už v prvním kole, její soupeřkou byla domácí Katie Volynetsová.

Muchová předvedla za stavu 4:1 v prvním setu nevídaný ekvilibristický úder, který zahrála za zády v plném běhu.

Z čistě obranného úderu zahraného ze zoufalství se stal vynikající lob, překvapená Volynetsová už jen vrátila míč na druhou stranu a Muchová výměnu zakončila razantní smečí. I tady se okamžitě psalo o "úderu roku".

"To, co Muchová předvedla, bylo esenciální kombinací atletičnosti a umění. Snažil jsem se to popsat v článku, ale žalostně to nestačilo," žasl tenisový reportér Greg Garber.

0:17 Fenomenální úder Karolíny Muchové na US Open. | Video: Associated Press

Dubaj 2025

I v aktuálním ročníku tedy už Muchová dokázala zaútočit v pomyslné anketě o nejúžasnější výměnu roku. V pátek v Dubaji zůstala Tausonová jako opařená, když ji přeletěl dokonalý tweenerový lob z rakety české hráčky.

"Karolína Muchová! Pokloňte se! Tausonová tomu nemůže uvěřit, viděli jsme nejspíš jeden z nejlepších úderů roku 2025," šílel komentátor ve vysílání WTA.

Bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová dodala, že za tohle si česká hráčka zaslouží potlesk vestoje. "Tohle je prostě neuvěřitelné," prohlásila.