Úspěšná sezóna českobudějovických Štírů. Po domácí extralize ovládli i prestižní Prague Wheel Open

V Praze se konal již 7. ročník prestižního florbalového turnaje Prague Wheel Open. Zúčastnilo se ho celkem deset týmů z pěti zemí. Do finále se probojovali oba favorité turnaje – domácí Štíři z Českých Budějovic a švédští Nacka HI, tedy stejné týmy jako loni. Letošní mistři domácí florbalové extraligy však dokázali Švédům oplatit loňskou finálovou porážku a v dramatickém zápase zvítězili 4:3.

Praha - Deset florbalových týmů vozíčkářů z České republiky, Nizozemí, Švédska, Švýcarska a Polska se po roce sjelo do Prahy, aby se zde utkalo o medaile v rámci mezinárodního turnaje Prague Wheel Open. Ten se letos konal již posedmé a představil špičkové florbalové celky. Z těch českých se v Praze představili letošní mistři extraligy z Českých Budějovic, oba pražské celky (Tatran Střešovice a SKV Praha ComAp Team) a plzeňský Meteor.

Z prvního semifinále, ve kterém se proti sobě postavili finalisté letošní české florbalové extraligy, postoupili Štíři, a to vítězstvím nad Tatranem 4:0. Ze švédsko-nizozemského semifinále vyšli vítězně Švédové.

Ve finále tak proti sobě nastoupily stejné týmy jako v loňském roce - Nacka HI a Štíři z Českých Budějovic. Roli favoritů oba celky potvrdily, po první třetině byl stav utkání vyrovnaný 3:3, za Štíry přitom skóroval dvakrát Tomáš David, jeden gól si připsal František Šindelář. Ve druhé třetině padl jediný gól, zásluhou Františka Šindeláře šli Štíři do vedení a to už nepustili. Po bezbrankové třetí třetině byl konečný výsledek finálového zápasu 4:3 pro České Budějovice, které tak švédským Nacka HI oplatily finálovou porážku na loňském Prague Wheel Open, stejně tak jako na letošním Malmö Open, které se konalo v únoru ve Švédsku.

Štíři vítězstvím na Prague Wheel Open uzavřeli vydařenou sezónu, což potvrdil i českobudějovický hráč Zbyněk Sýkora: "Měli jsme obecně hodně úspěšnou sezónu a pořád těžíme z toho samého - z nováčků, z práce s mladými kluky. Snažíme se jim průběžně předávat zkušenosti, to je taková naše koncepce, vize. V zimě jsme byli na Malmö Open ve Švédsku, tam jsme skončili druzí, Nacka nás porazila ve finále, ale i tak to byl velký úspěch. Už tam jsme dávali velký prostor novým klukům, stejně tak v průběhu extraligy, a to se nám vyplatilo hlavně ve finále, které jsme vyhráli. A teď se to ukazuje i na Prague Wheel Open."

"Pocity jsou hodně dobré, protože je vidět, že to neděláme úplně špatně a teď jsme sklidili, co jsme zaseli, takže z toho máme velkou radost. Ti mladí kluci, co tam teď máme, už nasbírali zkušenosti, je vidět, že už dokážeme i tak kvalitní tým, jako je Nacka, což je asi nejlepší tým světa, porazit. Celou sezónu jsme se připravovali, poctivě trénujeme - nejen fyzicky, ale i mentálně. A opravdu jsme to zahráli perfektně, tak jak jsme si řekli, tak jsme to dodrželi, a povedlo se," dodává Zbyněk Sýkora.

Jeho slova potvrzuje i František Šindelář, autor dvou finálových branek: "Myslím, že to, jak jsme během celého turnaje fungovali, tak to má vypadat. A ty výsledky o tom svědčí samy. Tenhle sport je kolektivní a my jsme doopravdy šlapali jako namazaný stroj. Takže zásluhu na tom mají všichni naši hráči, kteří se tohoto turnaje zúčastnili. Nejsem schopný vyzdvihnout nějakou individualitu nějakého hráče v našem týmu - že by někdo byl dobrý, někdo špatný. I ten poslední gól je práce celého týmu. Není to tak, že bych to jen já šoupl do brány, ale nadřel se na tom celý tým - jak brankář, tak dalších pět hráčů. Byl bych rád, kdyby bylo vidět, že je to úspěch a práce celého týmu."

Hráči českobudějovických Štírů si z turnaje Prague Wheel Open odvezli také individuální ocenění. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Jiří Němec, nejlepším hráčem pak Adam Šimonek. Bronzové medaile vybojoval v zápase o třetí místo Haag 88, který porazil Tatran Střešovice 5:3.

Prague Wheel Open si pochvalují nejen domácí, ale i zahraniční týmy, které se sem rádi vrací. "Prague Wheel Open je skvělý turnaj, největší v Evropě, pokud vím. Takže jsme pyšní, že se sem každý rok dokážeme dostat. Turnaj je velmi dobře organizován, všechna sportoviště jsou skvěle vybavená a přístupná. Je zde vidět spousta odvedené práce, díky které se zde hraje dobrý florbal vozíčkářů," hodnotí turnaj Viktor Johansson ze švédského týmu Nacka HI. Podle Johanssona je český florbal vozíčkářů podobný tomu švédskému: "Oba jsou hodně ovlivněné ledním hokejem, co se týče taktiky, pohybu. My a Češi hrajeme trochu více do těla než třeba Nizozemci. To je pravděpodobně největší rozdíl ve světovém florbalu."

Stejně to vidí i Charissa van der Wal z holandského týmu Haag 88: "Florbal, jaký hrají Češi, Švédi nebo Švýcaři, je velmi podobný lednímu hokeji. My hrajeme víc pozičně, nechodíme tolik do rohů a soubojů. Náš herní styl vychází z pozemního hokeje. Holandsko má také větší rozměry hřiště. Zde se musíme pohybovat rychleji, protože na menším hřišti je protihráč hned u vás."

"Je to strašně vyrovnané, turnaj má velmi dobrou úroveň. Je jedno proti komu hrajete, každý zápas je velmi těžký," dodává van der Wal.