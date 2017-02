Pardubice si podruhé zahrají finále české sledge hokejové ligy

před 3 hodinami

Finále České sledge hokejové ligy zná po Zlínu také svého druhého účastníka. Zatímco u semifinálové dvojice Sparta – Zlín stačily k určení postupujícího týmu dva zápasy, SKV Sharks Karlovy Vary a SHK Mustangové AUTO IN potěšily své fanoušky a dopřály jim třikrát skvělou podívanou.

Ostrov - Ve finále České sledge hokejové ligy vyzvou Zlín Pardubice. Rozhodlo o tom třetí semifinále série mezi Mustangy a Žraloky, které vyhráli pardubičtí 4:1.

Po prvním zápase, který se odehrál 4. února, měli k postupu do finále sledge hokejové ligy lépe našlápnuto pardubičtí Mustangové, když na domácí půdě vyhráli 5:0. Série se poté přesunula do západočeského Ostrova, kde karlovarští "žraloci" dokázali zareagovat na debakl z Pardubic a ve druhém semifinálovém zápase v sobotu 18. února zvítězili 7:2. Tím srovnali stav série na 1:1.

Rozhodující zápas se tak odehrál v neděli 19. února. Pardubice se z předchozího zápasu poučily a začaly v zápase aktivně. Jako první dokázal skórovat v 5. minutě pardubický hráč David Motyčka a tempo hry se po tomto gólu zrychlilo. V 8. minutě Pardubice zvýšily náskok na dvě branky zásluhou Pavla Kubeše.

"Včera jsme do toho vlítli vlažně a dostali jsme první dva góly z našich hrubých chyb. Ke konci jsme změnili taktiku, což přineslo své ovoce, ale otočit jsme to už nedokázali. Dnes jsme začali se zcela změněnou taktikou a vyšlo to. Já jsem si vzal své staré rukavice, což mi také pomohlo - včera jsem hrál s novými. A Karlovy Vary už na tu naši změnu hry dnes nedokázaly zareagovat," hodnotil za Pardubice dvě víkendová utkání Pavel Kubeš.

Pardubice školily z produktivity

Další vývoj zápasu potvrdil slova Pavla Kubeše. Ten přidal v 11. minutě druhé třetiny další gól a přiblížil Pardubice k postupu do finále. Šance karlovarských zůstávaly na rozdíl od utkání předchozího dne neproměněné. Až ve 2. minutě poslední třetiny se dokázal prosadit Jiří Berger a Karlovy Vary si připsaly první gól utkání. Další navýšení skóre pro Karlovy Vary ale Pardubice již nepřipustily a samy přidaly ještě jeden gól. Rozhodující zápas tak skončil 4:1 pro Pardubice.

"Včera se nám podařilo vyrovnat sérii, byl to povedený zápas. Konečně jsme byli efektivní v koncovce, což se nám v předchozích zápasech s Pardubicemi nedařilo. Bylo to hezké i pro diváky, padalo hodně gólů. Byl to ale jen jeden krok a dnes jsme potřebovali udělat druhý. Byl to nový zápas. A Pardubice byly skvěle připravené. Byl to oproti včerejšku mnohem silovější, urputnější zápas, často se přerušovalo, bylo hodně zakázaných uvolnění, takže hra nebyla plynulá a nám to nevyhovovalo. Nedokázali jsme proměňovat šance, zatímco Pardubice ano, takže dnes zaslouženě vyhrály," uznal semifinálovou prohru místopředseda SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna.

Pardubičtí "mustangové" si finále České sledge hokejové ligy zahrají podruhé. V zápase o titul se potkají se Zlínem, obhájcem loňské trofeje, který si navíc přivezl zlato z nedávného turnaje Malmö Open ve Švédsku. "Bude to těžké, protože nám bude chybět hráč, Bernhard Hering, který je s německou reprezentací. Ale tak jako jsme dokázali porazit Karlovy Vary, tak věřím, že dokážeme porazit i Zlín," dodal Pavel Kubeš.

