Otřes v Manchesteru. West Ham se stal osudným pro Ten Haga, tým převzala legenda

U fotbalistů Manchesteru United po takřka dvou a půl letech skončil trenér Erik ten Hag. Čtyřiapadesátiletý Nizozemec doplatil na dlouhodobou výsledkovou krizi, tradičnímu velkoklubu patří v aktuální sezoně anglické ligy až 14. místo. Tým dočasně povede dosavadní asistent Ruud van Nistelrooij. "Rudí ďáblové" to uvedli na klubovém webu.

"Děkujeme Erikovi za vše, co pro klub udělal, a přejeme mu jen to nejlepší do další kariéry. Tým dočasně převezme Ruud van Nistelrooij, dokud nebude jmenován nový hlavní kouč," stojí v krátkém prohlášení.

Ten Hag přišel do Manchesteru v červenci 2022 po úspěšném angažmá v Ajaxu Amsterodam, s nímž získal tři ligové tituly, dvakrát Nizozemský pohár a došel s ním do semifinále Ligy mistrů. S United ve své první sezoně ovládl Ligový pohár a v minulém ročníku Anglický pohár.

V létě Ten Hag prodloužil smlouvu do roku 2026, nyní ale končí už po devíti ligových kolech. Bývalý trenér Utrechtu nebo rezervy Bayernu Mnichov čelil dlouhodobé kritice fanoušků i médií.

V sezoně 2022/23 dovedl United do čtvrtfinále Evropské ligy a ke třetímu místu v domácí soutěži, o rok později ale skončili "Rudí ďáblové" v Premier League až osmí a v Lize mistrů vypadli ve skupině. V aktuálním ročníku mužstvo vyhrálo jen čtyři ze 14 soutěžních duelů, naposledy podlehlo v neděli 1:2 West Hamu.

Manchester United je s 20 ligovými tituly nejúspěšnější anglický tým. Na triumf v Premier League ale čeká od sezony 2012/13, naposledy uspěl ještě pod vedením legendárního Alexe Fergusona.