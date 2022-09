Šílenec mlátil rivala přes okýnko. Závodí s námi blbci se starou rachotinou, řekl pak

Drsnou dohru měl souboj dvou jezdců jednoho ze závodů vozů NASCAR. Nepříčetný Andrew Grady totiž přes okýnko zběsile mlátil Daveyho Callihana, který stále seděl za volantem svého vozu.

Gradyho vytočila situaci na trati při rozjížďce sobotního závodu na okruhu Martinsville v americkém státe Virginia. Když pak oba jezdci dojeli k boxům, vyskočil Grady z auta, vrhl se k rivalovi a začal ho přes okýnko (vozy NASCAR v nich nemají sklo) mlátit pěstmi. Pak mu prokopl dveře, načež se opět vrátil k boxování, než ho přítomní doslova odnesli z Callihanova dosahu.

Grady vyčítal konkurentovi předchozí incident na trati. "Bylo to už na konci dne, byli jsme vážně dobří, auto bylo opravdu rychlé. Ale člověče… Jsou tady tihle blbci, co sem přijedou, závodí s námi a nemají nic lepšího na práci než jezdit se starou rachotinou, co je horší než sekačka na trávu," soptil Grady.

Vytočilo ho prý, že mu Callihan ještě navíc ukázal vztyčený prostředníček. "Chtěl jsem s ním mluvit a on mě odpálkoval. Tak jsem začal dělat Mikea Tysona," připomněl Grady slavného boxera.

Jeho výbuch však podle něj není třeba nijak zvlášť rozmazávat. "Tohle je sport velkejch kluků. Když někoho zničíš, musíš nést následky jako chlap a snést, že ti to nějak vrátí," prohlásil bijec v motosportu.

Callihan tvrdil, že na dráze se jednalo o normální souboj. "Šlo o postupové místo. Z mého pohledu jsem tam byl dřív, i když to bylo těsné. Nemůžeš dát nikomu ani cenťák zadarmo, o postup bojuje 95 aut," vysvětloval.

"Byl to prostě tvrdý souboj. Omlouvám se Gradymu, ale bojujeme jako o život a udělal jsem to, co jsem musel," hájil se napadený pilot.

Odmítl však, že by počastoval soupeře vulgárním gestem. "Prostě přišel a začal mě bít pěstmi, když jsem seděl v autě. Chápu, že byl frustrovaný, ale opakuju: šlo o postup a bojovali jsme jako o život," doplnil Callahan.