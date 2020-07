"Stačí, že je sport v televizi." Hvězda snookeru si na MS nepřeje diváky

Pětinásobný mistr světa ve snookeru Ronnie O'Sullivan nesouhlasí s tím, že na nadcházející šampionát budou mít přístup diváci, i když jen v omezeném počtu. Podle anglické hvězdy jde kvůli hrozbě nákazy koronavirem o zbytečné riziko.

O'Sullivanovi nevadí představa, že by se do konce letošního roku konaly sportovní akce bez diváků. "V současnosti stačí, že je sport v televizi," řekl čtyřiačtyřicetiletý hráč BBC. Uvedl, že je připraven riziko podstoupit a na šampionátu hrát, ale v případě, že se nebude v dějišti mistrovství světa cítit dobře, odstoupí. "Snad to nenastane a užiju si to," řekl O'Sullivan, který získal poslední ze svých pěti titulů v roce 2013.

Šampionát v sheffieldském divadle Crucible se měl konat na přelomu dubna a května, ale kvůli koronaviru byl přeložen na 31. července až 16. srpna.