Hloupý vtípek stál hvězdu amerického fotbalu místo. Po klubu chce miliony dolarů

Christian Wilkins doplatil na moment, který měl být nejspíš jen vtípek. Polibek na hlavu spoluhráče stál obránce Raiders nejen práci, ale možná i kariéru.

Christian Wilkins nebyl nikdy obyčejný hráč. Na hřišti dříč, mimo něj extrovert, který se nebál udělat kanadský žertík. Jenže taková image může být problémem. V NFL totiž někdy stačí jeden "líbivý" moment - doslova.

Obránce LA Raiders si zkrátka jednoho dne při týmovém sezení neodpustil vtípek: přišel k jednomu ze spoluhráčů a "jen tak" mu dal pusu na hlavu. Hravě, spontánně, z legrace. Jenže spoluhráč to nevzal jako legraci. Naopak - urazil se. A zamířil rovnou na personální.

O chvíli později už Raiders 29letého hráče s kontraktem na víc než 100 milionů dolarů vyprovodili. Bez fanfár, bez vděku. V oficiálním stanovisku se klub oháněl "nedodržením léčebného plánu", protože Wilkins byl zraněný a odmítal druhou operaci.

Expert NFL Adam Schefter později řekl, že právě "polibek na hlavu" byl tou poslední kapkou. Nešlo o žádné obtěžování ani úmysl. Jenže hranice toho, co je v kabině v pohodě, se evidentně posunuly. A Wilkins je teď bez práce.

"Tohle je směšné," napsal jeden fanoušek na síti X. "Za tohle se vyhazuje hráč? NFL je fakt k smíchu."

Jenže jiní měli jasno: "Když si někdo přeje hranice, má právo si je nastavit. Ani vtípky nejsou výmluva."

A samotný Wilkins? Zatím mlčí. Oficiálně podal stížnost prostřednictvím hráčské asociace, protože přišel o víc než 35 milionů z garantovaných peněz. Podle jeho zástupců klub "šije boudu", aby se zbavil obří smlouvy, kterou podepsal teprve letos na jaře.

Celý případ působí jako tragikomedie. V NFL, kde hráči běžně lámou jiným nohy a slaví touchdowny tanečky, dnes někdy stačí na vyhazov jeden nešťastný polibek.

"Možná měl Wilkins radši kopnout někoho do přilby. To by bylo přijatelnější," glosoval to sarkasticky komentátor Pat McAfee.

Zatím není jasné, kdo přesně byl ten "políbený" spoluhráč, ale v zákulisí se šeptá o obránci Adamu Butlerovi. Ten se v reakci nechal slyšet jen tolik: "Když má někdo problém, měl by vyhledat pomoc." Tím však vyvolal víc otázek než odpovědí.

Takže co teď s Wilkinsem? Jeho statistiky nejsou špatné, ale reputace právě dostala políček. Nebo spíš… pusu. A NFL je svět, kde vtípky bez kontextu stojí kariéru.