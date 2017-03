Nebývám naměkko, ale v cíli jsem doslova kňučela, smála se šampionka

před 52 minutami

Dramatické finále sezony se zlatým koncem předvedla v posledním závodě Světového poháru Eva Samková. "Když se to člověku povede, tak je tohle těsné závodění skvělé," oddechla si v cíli.

Veysonnaz - O celkový triumf Eva Samková bojovala do posledních metrů dramatického finále. Nakonec ale náskok před největší soupeřkou, Italkou Michelou Moioliovou, uhájila. "Je to bomba, bomba, bomba," radovala se v cíli.

Ve čtvrtfinále jela po startu druhá za Francouzkou Julií Pereiraovou, ale předjela ji a jízdu vyhrála. Semifinále mělo podobný průběh, Samková rychle smazala drobnou ztrátu po startu a většinu trati prosvištěla v čele. "Byla jsem dost slabá na startech, ale pak jsem to vždy dohnala a jela první na úvodní rovince a v zatáčce, kde to bylo těsné a pořád se tam padalo. Já jsem tam mohla jet v klidu každou jízdu," řekla.

Na triumf ve Světovém poháru jí stačilo umístění na stupních vítězů. Přesto jí pořádně zatrnulo, když do poslední zatáčky nenajela ideálně a najednou se před ní hrnuly ostatní soupeřky. "V poslední klopce jsem to trochu prošméřila, jela jsem ji celou dobu vrchem, zatímco dvě holky to řízly spodem. Na konci zatáčky jsem periferně viděla, že je přede mnou Bankesová, to jsem ještě byla v klidu," tvrdila Samková.

Jenže pak zahlédla i svou největší sokyni, Italku Moioliovou. "Tak jsem začala hrozně dupat a dupala jsem, až jsem skončila o půl prkna za Bankesovou. Moioliová dojela až za mnou."

V cíli se pak rozzářila. "Když se to člověku povede, je tohle těsné závodění skvělé. Jsem i trochu naměkko, což zas tak často nebývám. Dokonce jsem dole v cíli kňučela," smála se šampionka. "Tohle jsem si hrozně přála, prkna jela skvěle, všichni makali úplně nejlíp. Je to skvělá práce, jsem za to velmi vděčná," poděkovala svému týmu.

