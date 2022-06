Měl jsem během kariéry víc kouřit trávu a byl bych ještě lepší, šokoval Tyson

Známý propagátor marihuany Mike Tyson opět šokoval fanoušky, když se rozpovídal na téma drog. Bývalý boxer řekl, že lituje toho, že si aromatickou sušenou bylinu nedopřával během své kariéry více.

Světový šampion v těžké váze je svou náklonností ke kouření marihuany známý a po konci své kariéry se tím ani nijak netají. Nyní se ovšem rozpovídal, jak to s jejím kouřením měl ještě v době, kdy profesionálně boxoval.

"Měl jsem trávu kouřit ještě během kariéry," lituje nyní. "Byl bych rozhodně lepší boxer. Jednou jsem bojoval zkouřený a přerazil jsem soupeři záda, narazil mu slezinu a zlomil oční oblouk," chvástal se v show Revolt.

Pak se zarazil. "Možná tu jsou nějaké děti… Nikomu neradím, aby kouřil marihuanu při sportu," otočil se směrem k publiku, které rozhovor sledovalo. Dál ovšem mluvil hodně nepřímo.

Na otázku, zda marihuana byla jeho jediným "podpůrným" prostředkem během jeho dlouhé kariéry, odpověděl Tyson nečekaně upřímně.

"No, kokain. Jsem prostě rozený feťák," přiznal se.

"Tráva pro mě byla slabá, já chodím do extrému. Nejsem prostě vyrovnaný člověk. Ani trochu. Kdybych se měl zklidnit, mohlo by mě to zabít. Choval jsem se buď jak feťák, nebo jako mnich," zaskočil překvapeného moderátora.

Po jednom z řady Tysonových kontroverzních zápasů v kariéře v roce 2001 byl po vítězství nad Andrewem Golotou pozitivně testován na přítomnost marihuany v moči, předtím test na drogy odmítl.

Tyson ukončil kariéru v roce 2005. Od té doby se vrátil do ringu jednou v roce 2020 k exhibičnímu zápasu s Royem Jonesem mladším. Výtěžek pak věnoval na charitu.

Tyson vlastní plantáž na konopí v Kalifornii a je velkým propagátorem této rostliny a výrobků z ní.