Štochlová a Neuschaeferová si na ME zajistily účast v play off

Marie-Sára Štochlová a Kylie Neuschaeferová vstoupily vítězně do mistrovství Evropy v plážovém volejbalu a mají v Düsseldorfu jisté play off. Debutantky na velké seniorské akci Anna a Kateřina Pavelkovy úvodní duel v Německu prohrály a budou hrát o udržení v turnaji.

Štochlová s náhradní parťačkou Neuschaeferovou, jež zastoupila zraněnou Markétu Svozilovou, v úvodním duelu skupiny A porazily 21:18, 22:20 ukrajinskou dvojici Valentyna Davidovová, Anhelina Chmilová.

Štochlová obhajuje na ME páté místo z loňského šampionátu v Haagu, kde tehdy ještě nastupovala s Barborou Hermannovou.

Vzhledem k tomu, že se turnaj hraje modifikovaným systémem, se Štochlová s Neuschaeferovou ve čtvrtek střetnou s vítězkami druhého duelu ve skupině, turnajovými jedničkami Valentinou Gottardiovou a Rekou Orsiovou Tothovou z Itálie.

Vítěz skupiny postoupí přímo do osmifinále, páry na druhém a třetím místě do prvního kola play off a pro poslední dvojice šampionát skončí.

Tomu se budou chtít vyhnout talentované sestry Pavelkovy. Devatenáctiletá dvojčata, ověnčená řadou úspěchů z mládežnických šampionátů včetně loňského titulu z ME do 22 let, podlehla na úvod skupiny E páté nasazené dvojici Clémence Vieiraová, Aline Chamereauová z Francie 16:21, 18:21.

Ještě dnes je čeká souboj o udržení v turnaji s litevským párem Monika Paulikienéová, Ainé Raupelytéová.

Odpoledne vstoupí do turnaje mužské páry Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem a Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Düsseldorfu:

Muži:

13:30 skupina E: Perušič, Schweiner (5-ČR) - Lorenz, Rietschel (28-Něm.).

15:30 skupina C: Šépka, Sedlák (30-ČR) - Plavinš, Fokerots (3-Lot.).

Ženy:

Skupina A: Neuschaeferová, Štochlová (16-ČR) - Davidovová, Chmilová (17-Ukr.) 2:0 (18, 20).

Skupina E: Vieiraová, Chamereauová (5-Fr.) - A. Pavelková, K. Pavelková (28-ČR) 2:0 (16, 18).