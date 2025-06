Opilá naděje amerického fotbalu zabila dívku ve 250 km/h. Teď prosí o odpuštění

Jedna jízda v opilosti ho stála kariéru, svobodu i klid. Hráč NFL Henry Ruggs teď litoval tragédie, při níž zabil 23letou ženu a jejího psa.

Jako mladý měl všechno - talent, slávu, peníze. V Americe se o něm mluvilo jako o budoucí hvězdě. Jenže v jediné noci se život Henryho Ruggse změnil v noční můru. A spolu s ním i životy těch, kterým způsobil nevýslovnou bolest.

Dnes je Ruggs ve vězení a čerstvě promluvil na veřejnosti. Při zvláštní události v Las Vegas, kam ho pustili z vězení jen na pár hodin, se omluvil rodině ženy, kterou v roce 2021 zabil.

"Přál bych si, aby šel čas vrátit," řekl zlomeným hlasem. "Mrzí mě, že moje tvář pořád zůstává v médiích. Pro její blízké to znamená, že se nemohou posunout dál, protože jim to všechno pořád připomínám."

Byla to právě rychlost, co všechno zničilo. A alkohol. Ve dvě hodiny ráno seděl Ruggs za volantem svého luxusního sportovního auta. Jel rychlostí 251 kilometrů v hodině. O povolené "maximálce" v daném úseku - 72 kilometrů - si tehdy 22letý sportovec mohl nechat zdát.

Náraz byl fatální. Trefil auto, které řídila 23letá Tina Tintorová. Mladá žena i její pes v plamenech zahynuli. Ruggs měl v krvi dvakrát tolik alkoholu, než je povolené maximum ve státě Nevada.

Zázračně sám přežil s lehkými zraněními. Ale všechno, co měl, ztratil. Tým Las Vegas Raiders ho vyhodil, soud mladíka poslal na tři až deset let do vězení. A hlavně - musí žít s vědomím, že zmařil mladý život kvůli několika minutám šílenství.

U soudu se už omluvil. Teď to udělal znovu, veřejně. Opravdu věří, že jednoho dne najde odpuštění? Těžko říct. Ale zdá se, že chápe, jak hluboká rána za ním zůstala.

"Modlíme se, aby Henry mohl sledovat, jak roste jeho dcera," vzkázala tehdy u soudu matka oběti. "Aby tahle tragédie přinesla nějakou změnu. Každý člověk, kterého potkáme, je něčí milovaný."

Ruggs teď čeká na možnost podmínečného propuštění. Bude to nejdříve v roce 2026. O návratu k profesionálnímu sportu mluví jen ti, kdo rodáka z Alabamy znali z dob slávy.

On sám teď vypadá jako muž, který ví, že jeho druhá šance nebude na hřišti. Ale v tom, jestli dokáže nést odpovědnost.