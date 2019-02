Fibingerová vyhlíží z HME alespoň dvě medaile. Nejvíc věří Staňkovi a Vrzalové

před 1 hodinou

Helena Fibingerová, která i po 42 letech drží světový rekord ve vrhu koulí a nyní Českému atletickému svazu pomáhá získávat obchodní partnery, před halovým mistrovstvím Evropy české výpravě věří. V Glasgowě se začne bojovat o medaile již v pátek.

Koulař Tomáš Staněk je s výkonem 21,16 v letošních evropských tabulkách na druhém místě. Na druhou stranu má za sebou zranění úponu na boku a tím i nucenou zdravotní přestávku. Jak vidíte jeho šance?



Své zranění si způsobil zbytečně, když zkoušel házet levou rukou a u jednoho pokusu nesprávně vytočil pánev, což je pro něj na druhou stranu další cenná zkušenost na jeho sportovní dráze. Já jsem si toto zranění způsobila také a dobře vím, jaká cesta vede k jeho vyléčení. Na lékařské doporučení proto správně vynechal dva závody, včetně mistrovství republiky. Tomáš však nebyl v nečinnosti. Věnoval se různému cvičení, chodil na jógu a upravil výživu. V hlavě to má srovnané a věřím, že cestu na stupně vítězů najde. Byla bych zklamaná, kdyby se mu to nepovedlo.

V životní formě je mílařka Simona Vrzalová. Může i ona myslet na přední umístění?

Po dlouhé době máme výbornou běžkyni na středních tratích. Fyzicky i psychicky je na výši a především novým českým rekordem na 1500 metrů potvrdila, že je v životní formě. Jejím cílem je postup do finále. Podle mého názoru ani v očekávané velké konkurenci není bez šance na některou z medailí.

Před dvěma týdny na mítinku Czech Indoor Gala udivil unikátní bilancí šesti přešlapů nejlepší český dálkař Radek Juška. Ani na domácím mistrovství se mu nedařilo podle představ, i když limit do Glasgowa splnil. Setkala jste se někdy s podobnou raritou a v čem vidíte příčinu tohoto nezdaru?

Nikdy jsem to nezažila a neumím si to ani vysvětlit. Možná hledá optimální délku rozběhu nebo postrádá potřebný cit. Psychicky je však dost silný, nepovažuje to za žádný malér. Možná i proto, že ve velkých závodech se často dokázal prosadit.

Mají reálnou naději na finálovou účast někteří další čerství mistři republiky, například sprinter Zdeněk Stromšík, mílař Filip Sasínek, výškařka Michaela Hrubá či pětibojařka Eliška Klučinová?

Stromšík se na republice představil ve velice dobrém světle, ale běh na 60 metrů je sázka do loterie, rozhodují setiny vteřiny. V Glasgowě budou na této trati dravci, takže už postup z rozběhu bude cenný. Sasínek si před dvěma lety v Bělehradě doběhl pro bronz, ale letos po nedávném zranění mezi favority nepatří. Hrubá začíná mít jistotou na 190 centimetrech, určitě patří do světlé budoucnosti české atletiky, ale bude záležet na okamžité formě její i soupeřek. Klučinová je už zdravá, vyzrála, umí závodit ve velké konkurenci a měla by podat dobrý výkon. A třeba ještě někdo může příjemně překvapit, což se v takovýchto soutěžích stává. Třeba čtvrtkaři Jan Tesař či Lada Vondrová.

A s jakým konečným účtem byste byla spokojena?

S alespoň dvěma medailemi, které mohou nejspíš získat Staněk a Vrzalová. A potom budu spokojena s výkony, které naši atleti podají na hranici svých možností. Škoda, že kvůli nemoci nemůže startovat Pavel Maslák, obhájce zlata na čtvrtce. V každém případě to bude zajímavý vstup do letošní atypicky velice dlouhé sezony, jejímž vrcholem je mistrovství světa v katarském Dauhá až v říjnu. To znamená, že letní období bude potřeba přípravou i závody rozdělit na dvě či více částí.