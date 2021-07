Třináct hodin s nákazou v letadle. Měl jsem strach, přiznal šermíř Jurka

Byl členem výpravy charterového letu, ze kterého vzešli čtyři pozitivně testovaní čeští sportovci. Šermíř Jakub Jurka se ale nákaze koronaviru vyhnul a v neděli tak může na olympijských hrách s kordem v ruce zabojovat o medaili.

Tokio (od našeho zpravodaje) - Ani budoucí medailisté, ani nástupové kolekce na zahajovacím ceremoniálu. Stránky médií věnující se olympijským hrám v Tokiu plní v posledních dnech hlavně příběhy sportovců ze zvláštního letu z Prahy, z něhož vzešli už čtyři pozitivně testovaní reprezentanti na koronavirus.

Své místo v tomto letadle měl i dvaadvacetiletý šermíř Jakub Jurka se svým otcem. Jim se nakonec nákaza vyhnula, ale komplikace to přece jen byla.

"Necítím se úplně komfortně. Když si to znovu přehraju, byli jsme 13 hodin v letadle s osobou, která byla pozitivní na koronavirus. Já už jsem sice tohle onemocnění dvakrát prodělal a jsem už i plně očkovaný, ale mohlo se stát cokoli. Měl jsem strach, že nebudu moct startovat," přiznal kordista v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Pro cyklistu Michala Schlegela, stolního tenistu Pavla Širučka a plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou sportovní svátek pod pěti kruhy skončil. Mužský kolega poslední jmenované Ondřej Perušič ještě doufá, že po uplynutí potřebné karantény do turnaje ještě naskočí.

"Když jsme na olympiádu jeli, tak většina z nás asi tak trochu počítala s tím, že se něco takového může stát. Ale to nic nemění na tom, že pro ty, kterých se to teď týká, je to strašná věc, která jim vezme spoustu chuti a energie," říká Jurka.

I když on sám i jeho otec a trenér v jedné osobě byli negativní, stejně se pro ně situace neobešla bez následků.

"Byli jsme označeni jako blízký kontakt, takže bydlíme mimo vesnici na hotelu. Podmínky tu jsou v pohodě, jen nejsme ve vesnici, takže tu není taková ta olympijská atmosféra," uvedl.

Okolnosti kolem přepravy sportovců charterovým letem by mělo speciálně vyšetřit ministerstvo zdravotnictví. Mediálním prostorem přitom probleskly zprávy o tom, že se na palubě příliš nedodržovala hygienická opatření.

"K tomu bych se nerad vyjadřoval. Nicméně všichni, kdo nastoupili do letadla, byli testovaní negativně 72 a 48 hodin před odletem. Jestli se pak někdo zachoval nebo nezachoval zodpovědně, to už je na příslušných lidech, aby to vyšetřili," dodal Jurka.

Český kordista se v Tokiu připravuje na nedělní soutěž, jeho program situace zkomplikovala naštěstí jen málo.

"V jednu chvíli jsme nemohli trénovat v hale, ale prostor na nějaký ten trénink jsme si našli. Jinak se připravujeme normálně jako za normálního chodu."

Běžný mód obnáší každodenní testování sportovců ze slin. Japonci na všechno pečlivě dohlíží.

"To mě nepřekvapuje, už jsme tu jednou byli na soustředění ještě před tím, než celá pandemie koronaviru propukla. Takže vím, že Japonci jsou strašně striktní. Dodržují pravidla, i když třeba nedávají smysl."

Jurka před premiérovým startem na olympijských hrách zvládl i náročnou aklimatizaci a sedmihodinový časový posun.

"Měli jsme připravený režim, že zpočátku budu mít jen takový lehčí trénink a postupně to budeme ladit. Nejdřív jsem nemohl dospat a vstával ve čtyři nebo v pět, ale pak se to krásně překlopilo a teď už mám problém vstát v sedm."

Nic na tom nemění ani speciální japonské postele, které jsou z kartonu. "Spoustu jsem si toho o nich v médiích přečetl, ale musím říct, že jsem v nich žádný diskomfort neshledal. A to jsem zrovna jeden z těch větších sportovců, pod kterým by se mohla propadnout postel, ale nic takového se mi nestalo," směje se téměř dvoumetrový šermíř.

V olympijské bublině se snaží využívat volný čas k nastudování soupeřů. "Není moc co dělat, maximálně si můžu psát nebo volat s kamarády, ale to je tak všechno. Ale aby si někdo nemyslel, že tu jen ležíme, opravdu se připravujeme na soupeře, dívám se na videa a soustředíme se na neděli. Už teď můžu říct, že se cítím dobře připraven," věří Jurka.

Zástupce čtvrté generace šermířského rodu Jurků vyrazí do akce zhruba po druhé hodině ranní českého času.