Dokázal jsem, že medaile nebyla jen úlet, pochvaloval si Krčmář sedmé místo z vytrvalostního závodu

před 3 hodinami

Ondřej Moravec skončil na dvanáctém místě, Nor Johannes Bö zlato v cíli obrečel. Francouz Martin Fourcade skončil až pátý.

Pchjongčchang - Biatlonista Michal Krčmář obsadil ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách s jednou trestnou minutou sedmé místo a po senzačním stříbru z úvodního sprintu skončil v Pchjongčchangu podruhé v elitní desítce. Ondřej Moravec na dvacetikilometrové trati dlouho útočil na umístění v první šestce, ale na poslední střelecké položce jednou minul a dojel dvanáctý.

Ze své první individuální olympijské medaile, a hned zlaté, se raduje Nor Johannes Bö. Druhý muž průběžného pořadí Světového poháru měl v cíli náskok pěti a půl sekundy na druhého Jakova Faka ze Slovinska, třetí skončil Rakušan Dominik Landertinger. Obhájce zlata ze Soči a největší favorit Francouz Martin Fourcade se musel spokojit s pátým místem.

Další dva čeští biatlonisté v závodě skončili v poli poražených. Michal Šlesingr po čtyřech trestných minutách obsadil 45. místo a Adam Václavík s šesti chybami skončil na 67. pozici.

Krčmář i Moravec si připsali jednu trestnou minutu, první jmenovaný měl ale o více než půl minuty rychlejší běh. Držiteli stříbra ze sprintu nevyšla v Koreji následná stíhačka, v níž se propadl až na 30. místo, dnes se ale znovu vrátil mezi elitu. Chyboval pouze na druhé střelecké položce vleže a v posledním kole za sebou udržel Němce Lessera i Švéda Lindströma.

"Jsem sedmý, což je super výsledek. Každá rána samozřejmě mrzí, ale po stíhačce jsem chtěl, aby moje výkonnost olympiádě byla trošku souvislá a dokázal jsem si, že to tak je. Nechtěl jsem, aby medaile byla jeden úlet," řekl Krčmář.

Moravec naopak dlouho pálil bezchybně a živil naději na umístění okolo šesté příčky. Na poslední položce vestoje ale třetí ranou těsně netrefil terč a propadl se. Trojnásobný medailista z her v Soči před čtyřmi lety si i tak připsal suverénně nejlepší výsledek v Koreji, předtím byl ve sprintu 29. a ve stíhačce až 51.

Nepřesná rána minula terč jen o pár milimetrů. "To je jedno, i kdyby byla půl metru, je to stejné. Ale jinak to nebyl až tak špatný závod. Běžecky to není ono, i když to bylo o poznání lepší než ve stíhačce," řekl Moravec, ktetý by se mohl těsně vejít do nedělního závodu s hromadným startem. Krčmář má účast jistou.

Lídr Světového poháru Fourcade dlouho mířil za obhajobou triumfu ze Soči, ale na poslední střelecké položce nečekaně dvakrát zaváhal. Cesta ke zlatu se tím otevřela pro Böa, který se zatím v Pchjongčchangu trápil. Ve sprintu dojel až 31. a ve stíhačce 21. Čtyřiadvacetiletý Nor po závěrečné střelecké zastávce ztrácel z třetího místa na Landertingera i Faka, před oba se ale v posledním kole dostal.

Fak, svěřenec českého trenéra Tomáše Kose, měl ve finiši více sil než Landertinger a vybojoval stříbro. Slaví svou druhou olympijskou medaili, bronz ve Vancouveru v roce 2010 získal ještě v barvách Chorvatska. Landertinger si připsal druhý individuální cenný kov pod pěti kruhy a ve sbírce má ještě dvě medaile ze štafet.

"Dneska jsou stupně vítězů sympatické," říkal Krčmář. "Těší mě Jo. Upřímně mě těší zlato Johannese. Když jsem viděl jeho slzy v cíli, šel jsem mu pogratulovat. A Jak si to zaslouží za začátek sezony, jezdil tam výborně," dodal.

Biatlon - vytrvalostní závody:

Muži (20 km)

1. J. Bö (Nor.) 48:03,8 (2 tr. minuty), 2. Fak (Slovin.) -5,5 (0), 3. Landertinger (Rak.) -14,2 (0), 4. Samuelsson (Švéd.) -29,1 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -42,4 (2), 6. Weger (Švýc.) -48,6 (1), 7. Krčmář (ČR) -1:15,5 (1), 8. Lindström (Švéd.) -1:22,1 (1), 9. Lesser (Něm.) -1:27,3 (1), 10. Svendsen (Nor.) -1:36,7 (2), …12. Moravec -1:53,1 (1), 45. Šlesingr -4:31,7 (4), 67. Václavík (všichni ČR) -6:27,9 (6).