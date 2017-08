Sáblíková odkládá konec kariéry. Ale do 45 jako Pechsteinová závodit nebudu, směje se

před 10 minutami

Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení, třicetiletá Martina Sáblíková, vynechala letos cyklistickou sezonu, ale o to víc času věnovala přípravě na zimní období, neboť v Koreji se uskuteční Zimní olympijské hry. "Nemusela jsem už řešit problémy s kolenem, což pro mě bylo to nejdůležitější," zdůraznila hned úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak jste spokojena s dosavadním průběhem letní přípravy?

Máme s trenérem Petrem Novákem už dost zkušeností, takže moc toho nemusíme měnit. Takže na programu bylo horské kolo, kolečkové brusle, posilovna, běhání a skákání. Všechno zatím proběhlo podle představ, cítím se dobře, jsem v pohodě.

Koleno vás už nezlobí, ale nebolelo vás v náročné přípravě něco jiného?

Chodidla po tréninku na kolečkových bruslích v nezvyklé botě (úsměv)

Vynechala jste však cyklistickou sezonu. Není to pro vás velká změna?

Je to sice zvláštní, letos mám za sebou na silnici jen kolem tisíce kilometrů, což je v porovnání s loňskem velký rozdíl. Avšak cyklistické závody jsou hodně o psychice a v tomto směru jsem si dost odpočinula. Teď jsem jen zvědavá, zda se to projeví na ledě. Abych třeba po té delší závodní přestávce neměla větší nervy na bruslích (smích).

Máte už aspoň předběžný program do konce roku?

Především jezdíme na stejné místo do Itálie, kde máme ideální podmínky. Před několika dny jsem se vrátila do Prahy a za týden se na Apeninský poloostrov vydáme znovu. Po několika dnech doma tam zamíříme opět a pak už budu až do 12. prosince mimo české území. Začátkem listopadu už začíná Světový pohár a kvalifikace na olympiádu. Po náročné letní přípravě mě čeká stejně náročný podzim, na který naváží závěrečné týdny před největší sportovní událostí příštího roku.

Začínáte už myslet na zimní olympiádu?

Je sice před námi ještě půl roku, ale už se o ní začíná dost mluvit. Odpovídala jsem už na několik dotazů, jak se do Koreje těším, co mě tam čeká, s čím bych byla spokojena a tak dále. Mám ji tedy v mysli a musím přiznat, že se docela těším.

Před časem jste říkala, že je před vámi zřejmě poslední účast na Zimních olympijských hrách. Změnilo se něco na této vaší představě?

Po dohodě se svými nejbližšími jsem se rozhodla, že závodní kariéru uzavřu až po zimní olympiádě v roce 2022. Pokud samozřejmě budu zdravotně v pořádku. Tím chci říci, že určitě nebudu závodit jako Němka Pechsteinová do 45 let. Myslím si však, že bych v příštích letech mohla ještě leccos ze svých dlouholetých zkušeností předat našemu rychlobruslařskému mládí.