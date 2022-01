Konec nadějí, Samková nestihne hry v Pekingu. Zahojím se a vrátím, slíbila hvězda

Čtyřicet dní po vážném zranění a následné operaci zlomených kotníků je konec nadějím. Dvojnásobná olympijská medailistka Eva Samková na hrách v Číně v únoru startovat nebude. Oznámila to po poradě s lékaři.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová medailistka z Pchjongčchangu 2018 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Na klinice v Montafonu-Schrunsu týž den večer se podrobila operaci, po níž má v nohou šrouby.

Následně podstoupila intenzivní šestitýdenní rehabilitaci a živila alespoň jiskru naděje na případnou účast v Pekingu, ale ta dnes definitivně zhasla.

"Zahojím se a vrátím se zpátky. Děkuji všem, kdo mi pomáhají a věří mi, lidem okolo mě, všem partnerům a fanouškům. Říkala jsem, že olympiáda není nejdůležitější věc na světě, a teď můžu dokázat, že to tak cítím," vzkázala Samková.

Dvojnásobné olympijské šampionce zkomplikovala rehabilitaci i karanténa, protože měla pozitivní test na covid. Nyní bude moci ve cvičení zvolnit a na prkno se postaví až na konci sezony.

"Rozhodnutí nejet do Pekingu bylo těžké, ale správné. Teď se soustředím na to, abych se uzdravila a fungovala dál. Zahojím se a vrátím se zpátky," věří.

Nejet do Pekingu jí výrazně doporučili lékaři, mohla by totiž ohrozit své fungování i v běžném životě. "Eva i všichni kolem ní se maximálně snažili, aby mohla závodit. Její zranění jsou však rozsáhlá a start na olympijských hrách by pro ni v současné době byl příliš velkým rizikem," uvedl člen lékařského konzilia Jiří Dostal z Centra sportovní medicíny.

Česká snowboardcrossová reprezentace i přes absenci své největší hvězdy bude mít na olympiádě zastoupení. České barvy budou hájit Jan Kubičík a Vendula Hopjáková, kteří se vedle jednotlivců společně představí i v premiérovém týmovém závodě.