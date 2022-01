Samková je nejlepší snowboardistka všech dob. Snad o hry nepřijde, doufá soupeřka

Prostřídaly se na olympijském trůnu a často se potkávají ve startovní bráně při medailových snowboardcrossových bojích Světového poháru. Eva Samková a Michela Moioliová. Zatímco Češka se vzpamatovává ze zranění obou kotníků a je možné, že o olympijské hry v Pekingu přijde, Italka se pro deník Aktuálně.cz rozpovídala o tom, jak moc by jí rivalka pod pěti kruhy chyběla.

Moioliová před čtyřmi lety v Koreji zajela životní výsledek, získala zlatou olympijskou medaili. Pokud by pro její obhajobu v Pekingu měla chybět její o dva roky starší konkurentka Eva Samková, měla by být vlastně ráda, že odpadne jiná velká aspirantka na zlato. O tom ale nemůže být řeč.

"Obrovsky by mi chyběla. Bez ní by to nebyly ty stejné hry. Mít ji vedle sebe v bráně a závodit s ní, to vždycky znamenalo vymáčknout ze sebe to nejlepší. Ona je navíc úžasný člověk," chválí Moioliová českou soupeřku.

Dodnes Italka vzpomíná na svou mizernou poolympijskou sezonu 2018/19. Jako na čerstvou vítězku olympiády na ni byl obrovský tlak, ale přitom se jí zrovna moc nedařilo. Byla z toho smutná, ale z toho ji prý dostala věčně pozitivně naladěná Samková.

"Jeli jsme spolu výtahem na mistrovství světa v Utahu a promlouvala mi do duše. Říkala, že přesně ví, čím si procházím, že musím vydržet, dál dřít a ono se to začne otáčet k lepšímu. Druhý den jsme spolu jely finále, ona se stala mistryní světa a já byla třetí," vypráví snowboardistka z Lombardie.

Mezi snowboardcrossařkami obecně panuje spíše přátelská atmosféra, Samková prý ale obecně patří k těm nejoblíbenějším duším Světového poháru.

"Je milá, vtipná. Moc si jí vážím jako člověka i jako závodnice. Tak jako je podle mě Pierre Vaultier nejlepší snowboardista, je Eva Samková nejlepší snowboardistka všech dob," vysekla Češce poklonu Moioliová.

Osmadvacetiletá šampionka z Vrchlabí ale momentálně podstupuje rehabilitaci operovaných kotníků po zranění v Montafonu a není jasné, jestli se do olympijského závodu stihne připravit. Navíc měla pozitivní test na koronavirus.

"To je asi má největší noční můra. Nemám strach z těch všech opatření v Pekingu, ani z covidu jako takového, mám v sobě tři dávky očkování, ale bojím se, že bych mohla mít pozitivní test těsně před hrami a přijít tak o závod," vysvětlila Italka.

Na korejský triumf ráda vzpomíná, ale nemyslí si, že by ji nálepka olympijské šampionky nějak změnila.

"Jsem pořád stejná Michi se svými pozitivy i negativy. Samozřejmě mám teď víc sponzorů a mediálních povinností, ale jinak jsem to pořád já," dodává v současnosti čtvrtá žena světového pořadí.