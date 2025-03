Je tohle konec? Nemyslím, že do Boleslavi pojedu, řekl Jágr. A nechá si spravit zuby

Hokejisté Olomouce budou hrát baráž o udržení v extralize. V předposledním 51. kole základní části podlehli svěřenci trenéra Jana Tomajka v Karlových Varech 1:4 a poslední příčku už nemohou opustit. Velmi důležitý zápas o účast v play off zvládly Vítkovice, které vyhrály na Kladně 5:0.

Po páteční domácí porážce s Kladnem 2:4 ztráceli Hanáci na předposlední Rytíře tři body a ve vzájemných zápasech měli horší bilanci. Na západě Čech si dnes Olomouc připsala šestou prohru za sebou.

Olomouc, mistr z roku 1994, se vrátila do extraligy před jedenácti lety. Baráž hrála naposledy o rok později, tehdy čtyřčlennou prolínací soutěž ovládla a udržela se mezi elitou.

Hanácí byli v úvodu utkání aktivnější, drželi se na puku, vytvářeli si šance, ale nedařilo se jim v koncovce. Brankář Frodl si poradil s nebezpečnou střelou Siroty a v 5. minutě jej nepřekonal ani z brejku Fridrich. Do vedení tak šli Západočeši, když se po Dlapově střele prosadil pohotově dorážející Jiskra.

Vyrovnat mohl ve 14. minutě Mazuch, ale přestřelil. Při následném vyloučení Dlapy hosté uzavřeli Energii v pásmu, skórovat ale nedokázali. Teč Knotka v předbrankovém prostoru těsně prošla vedle pravé tyče karlovarské branky.

Na začátku druhé třetiny dohrávali domácí přesilovku, skórovat ale mohl hostující Kohout, jenž ujel karlovarské obraně, bekhendovým blafákem ale na Frodla nevyzrál. Ve 26. minutě nedotlačil puk za Frodla ani Navrátil. Když následně nevyužil svou další šanci aktivně hrající Kohout, udeřili domácí. Ve 33. minutě dostal Jaks ideální přihrávku od Černocha a zcela osamocený prostřelil z mezikruží podruhé Machovského.

Šance Olomouce na možný obrat utnul hned na začátku třetí třetiny Salsten, jenž se prosadil po ideální přihrávce od Grígera. Hanáci nerezignovali a v 51. minutě Orsava po teči Rašnerovy střely snížil. Při Jaksově vyloučení se poté hosté rozhodli odvolat brankáře, místo dalšího snížení ale sami inkasovali. Přes celé kluziště se trefil obránce Moravec.

Bez play off, ale také bez baráže

Dvanácté Vítkovice vyhrály na ledě třináctého Kladna 5:0 a zajistily si účast v předkole play off právě na úkor Rytířů. Ti ale se díky porážce Olomouce v Karlových Varech vyhnuli baráži o udržení v nejvyšší soutěži, v které se od roku 2018 představili ve všech pěti případech. K výhře Ostravanů přispěl dvěma góly kanadský útočník Chad Yetman. Dominik Hrachovina v devátém utkání po příchodu do Vítkovic vychytal první čisté konto.

Není zatím jisté, jestli se jednalo o poslední zápas třiapadesátiletého Jaromíra Jágra. Kladno zakončí sezonu v úterý v Mladé Boleslavi. "Do Boleslavi si nemyslím, že pojedu. Zítra sem taky nepřijdu. Jdu si nechat opravit zuby a pak uvidím, jak budu vypadat," řekl Jágr po utkání v rozhovoru pro Českou televizi na otázku o své budoucnosti.

Kladno nastoupilo bez nemocného útočníka Pytlíka. Po dvouzápasové absenci kvůli trestu se naopak do sestavy Rytířů vrátil jejich nejproduktivnější hráč Tralmaks. V úvodu se hrálo bez šancí a vzruch přinesla jen v 5. minutě bitka domácího kapitána Smoleňáka s Kalusem. První možnost měl v 8. minutě Tralmaks, který se zpoza branky natlačil před Hrachovinu, ale puk za něj nedostal. O tři minuty později pálil opět lotyšský lídr Rytířů z levé strany.

Blízko branky byl v 16. minutě na druhé straně Košťálek, který při Šenkeříkově vyloučení trefil od modré čáry levou tyč. Kladno se neprosadilo při Hauserově trestu a málem při něm inkasovalo. Brízgala vyjel rozehrát puk k pravému mantinelu, ztratil jej, ale stihl se vrátit do branky a ukrýt Hladonikovu střelu v lapačce.

V úvodu druhé části nezachytil Brízgala nahozený puk za brankou, ale opět stihl návrat do brankoviště a zákrok lapačkou proti Hladonikovi. Potom si kladenský gólman poradil s bekhendovým zakončením Abdula. V čase 21:28 už se Vítkovice radovaly. Mikušovu střelu od modré čáry tečoval nohou mimo Brízgalův dosah Straka. Za 99 sekund už to bylo 2:0 pro hosty. Šenkeřík posílal puk z rohu po mantinelu, ale ten se nečekaně odrazil do brankoviště a Yetman snadno skóroval.

Potom hrálo Kladno přesilovku při Auvituově vyloučení, ale po 53 sekundách ji přerušil trestem na dvě plus dvě minuty Smoleňák za zákrok vysokou holí na Leahyho. V 29. minutě mohl snížit v oslabení Straka, ale bekhendovým zakončením Hrachovinu nepřekonal. Vzápětí Brízgala zlikvidoval Přibylovu šanci. O chvíli později srazil Říčka loktem Šenkeříka, ale sudí u videa nedovolený zákrok nenašli.

V 31. minutě šli zkoumat další situaci. Hults nadvakrát překonal Hrachovinu, ale podle rozhodčích to bylo vysokou holí. Snížit se nepodařilo z úniku Smoleňákovi, další šance při tlaku Rytířů neproměnili ani Procházka a Jágr. Vítkovice naopak byly efektivní. V 39. minutě Yetman ze vzduchu zpracoval Nellisovu přihrávku a trefil se z pravého kruhu. Osm sekund před druhou pauzou tentokrát z levého kruhu překonal kladenského gólmana ještě Nellis.

"Bylo to takové opatrné z obou dvou stran. Asi nejtěžší, co bylo před zápasem, že nám vypadnul Jarda Pytlík. Pro nás to byl v posledním zápase (v Olomouci) nejlepší hráč. Edie (Tralmaks) se vracel, neměl svého centra a museli jsme překopat všechny lajny. To si myslím, že trošičku zamávalo s týmem, i když bychom si s tím měli nějak poradit. Ale bylo to opatrné, pak jsme dostali gól myslím z bule a hned na to další. Takové slepené góly, což se nám stalo už párkrát v sezoně. To by se nám nemělo stávat," podotkl Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.

Do závěrečné části nahradil v domácí brance Brízgalu Lukeš. Kladno se tlačilo za snížením, ale Hrachovina si poradil s Jágrovou střelou. Při Strnadově vyloučení zahrozil v oslabení Tralmaks. Nulu nesebral Hrachovinovi ani Šenkeřík, který v 58. minutě v šanci minul.

Od času 59:10 se domácí museli bránit ve třech proti pěti po vyloučení Bláhy na pět minut a do konce za podkopnutí a trestu pro hráčskou lavici Kladna. Čtyři sekundy před koncem dovršil výsledek ránou od modré čáry Marcel, který se prosadil poprvé v sezoně a v extralize podruhé v kariéře. Předtím se trefil v listopadu 2013.

Po zápase slavili fanoušci obou týmů a ocenili hráče aplausem. "Já nejsem moc zvyklý slavit po debaklu 0:5. Ani ta sezona… To, že jsme neudělali baráž, to by měla být naše povinnost. Já jsem teda celkově zklamaný. Ale bohužel. Šli jsme do zápasu, že se pokusíme vyhrát, to se nestalo," podotkl Jágr.

V minulé sezoně skončilo Kladno poslední s 39 body, teď jich má na kontě 60. "60, 80, 30. Pro mě je to celkově neúspěch. Já jsem si chtěl konečně zahrát s Kladnem play off. Možná bychom dopadli tak, že bychom si protáhli sezonu o týden, ale člověk nikdy neví. Já jsem věřil, že kdybychom postoupili, že kdybychom hráli s Litvínovem, tak bychom mohli překvapit," dodal Jágr, který se vrátil do Kladna na začátku roku 2018.

51. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Jiskra (Dlapa, O. Beránek), 33. Jaks (Černoch, Jiskra), 42. Salsten (Gríger), 55. D. Moravec (Frodl) - 51. Orsava (Rašner, Fridrich). Rozhodčí: Hribik, Ondráček II - Ondráček I, Hnát. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4554.

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, Dlapa, Reunanen, Rulík, D. Moravec - O. Beránek, Černoch, Jiskra - O. Procházka, Gríger, Salsten - Koffer, Šír, T. Redlich - Kofroň, Sapoušek, Čihař. Trenér: Patera.

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Řezníček - Kohout, J. Knotek, J. Káňa - Orsava, Macuh, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Kunc - Doktor, Kusko, Plašek. Trenér: Tomajko.

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Jergl (Mudrák, Miškář), 26. Kevin Klíma (Mudrák, R. Pavlík), 32. Šťastný (R. Pavlík), 47. Dmowski (Kevin Klíma, McCormack) - 14. O. Hrabík (M. Špaček, Krejčík). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:0. Diváci: 5912.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Freibergs, McCormack, Vukojevic, Pláněk, Kalina, Bučko - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Šťastný, Miškář, R. Pavlík - Chalupa, Bunnaman, Dmowski - Pour, Batna, Pilař - Štohanzl. Trenér: T. Martinec.

Sparta Praha: Kořenář - Irving, Moravčík, Kempný, Němeček, Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Seppälä - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Chlapík, M. Špaček, O. Hrabík - Pospíšil, D. Vitouch, K. Hrabík - Salomäki, Lajunen, Daníček. Trenér: Gross.

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Zábranský (Ščotka, K. Pospíšil), 12. Flek (Š. Stránský, Gulaši), 36. K. Pospíšil (Ilomäki, Cingel), 60. Mueller (Cingel) - 35. Polášek (M. Sukeľ, Sandberg). Rozhodčí: Šindel, Mejzlík - Rampír, Axman. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Postava - Davidson, Ščotka, Zábranský, Gulaši, Beaudin, Holland - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - Rachůnek, Kollár, K. Pospíšil - Konečný, Ilomäki, J. Kos. Trenér: Kamil Pokorný

Litvínov: Zajíček - Zile, Baláž, Polášek, V. Beran, D. Zeman, Gajdoš - Havelka, Jícha, Zygmunt - Čajkovič, M. Sukeľ, Hlava - Šprynar, D. Kaše, Sandberg - Ikonen, Gut, M. Pekař. Trenér: Mlejnek.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 21. Bulíř (Lantoši, Šimek), 33. Ryšavý (Ahac), 51. Ivan (Filippi, Petrovický), 60. Bulíř (Lantoši, Šimek) - 3. Havlín (Mazura, Pyrochta), 36. Čajka (Mazura, Pyrochta), 48. Bernad (Pyrochta, Lakatoš). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 3:4, navíc Kelly Klíma - Jánošík oba 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 7316.

Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, Ivan, Petrovický, Melancon Ahac, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, J. Vlach - Lantoši, Bulíř, Flynn - Kelly Klíma, A. Musil, Pérez - Zachar, Jansa, Ryšavý - Petrovský. Trenér: Pešán.

Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Jánošík, Havlín - Skalický, Fořt, Junttila - Lakatoš, Hradec, Moses - Rekonen, Čajka, Mazura - J. Stránský, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. L. Hudáček (M. Adámek, J. Jeřábek), 31. Kurovský (M. Adámek, O. Kovařčík), 59. Čacho (Cienciala, O. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Vrba - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 5388.

Třinec: Kacetl - M. Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch - M. Růžička, Marcinko, Nestrašil - Cienciala, L. Hudáček, O. Kovařčík - Kurovský, P. Vrána, Teplý - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Čacho. Trenér: Moták.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála, Hrádek - Kelemen, Kondelík, Červenka - Radil, Mandát, R. Kousal - Herčík, Rákos, Lichtag - Vondráček, Poulíček, Houdek. Trenér: Hořava.

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Mikuš (Hauser, Eberle), 24. Yetman, 39. Yetman (Nellis, Mikuš), 40. Nellis (M. Kalus, P. Marcel), 60. P. Marcel (Hauser, Lednický). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 6:3, navíc Smoleňák 5 min., O. Bláha 5 min. a do konce utkání - M. Kalus 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Brízgala (41. Š. Lukeš) - Mendel, Ticháček, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Komuls - O. Bláha, Hults, J. Strnad - Jágr, Filip, Tralmaks - M. Procházka, P. Straka, Smoleňák - Kusý, Jarůšek, Vandas. Trenér: Čermák.

Vítkovice: Hrachovina - P. Marcel, Demel, Košťálek, Leahy, Mikuš, Auvitu, Prčík - Yetman, Nellis, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Abdul - Hauser, M. Přibyl, Eberle - Lednický, Hašek, Říčka - Barinka. Trenér: Varaďa.

Plzeň - České Budějovice 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávka: 60. Lalancette (Nenonen, Rubins), 65. Simon (Zámorský) - 22. F. Přikryl (Olesen). Rozhodčí: Šír, Zeliska - Hynek, Dědek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 6131.

Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Kvasnička, Rubins, Merežko, Piskáček - Nenonen, Lalancette, Matýs - Rohlík, Elson, Simon - Lev, Klepiš, Schleiss - Šiler, Mertl, Šalda. Trenér: Jandač.

České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Štencel, Kubíček, Pýcha, Reilly, M. Doudera, Vráblík - M. Beránek, T. Zohorna, Kašlík - Koláček, Toman, Olesen - P. Novák, F. Přikryl, Humeník - Chlubna, Malát. Trenér: Čihák.