Ubránit to? Leda se třemi brankáři. Komando snů ukazuje, o co fanoušci přicházeli

Už v noci na čtvrtek startuje zápasem Kanada - Švédsko turnaj čtyř zemí v režii NHL. A bude to podívaná i pro nezaujaté fanoušky. Hokejová kolébka plánuje nasadit nevídané přesilovkové komando.

Může to znít překvapivě, Kanada není hlavním favoritem krátké únorové akce. Experti se kloní spíš k USA, a to na základě brankářské pozice.

Američané mají zřejmě nejlepšího gólmana současnosti, Connora Hellebuycka. A záda mu může krýt Jake Oettinger, nebo Jeremy Swayman. Takovým luxusem nikdo ze zbylých účastníků nedisponuje.

V trénincích před turnajem však nejvíc zaujala Kanada, a to první přesilovkovou formací.

Trenér Jon Cooper do ní vměstnal Nathana MacKinnona, Connora McDavida, Sama Reinharta, Calea Makara a uzdraveného Sidneyho Crosbyho, jehož účast byla dlouho nejistá.

Superhvězdná pětice má astronomickou cenovku přes 51 milionů dolarů, což je skoro 60 procent aktuálního platového stropu.

Není divu. V probíhající základní části NHL stihli nasbírat dohromady 341 bodů.

MacKinnon vede ligové bodování, McDavid je čtvrtý. Makar zase vládne produktivitě beků. Reinhart je čtvrtý mezi střelci. Crosby už v těchto honičkách ztrácí, ale stále sbírá více než bod na zápas a drží si obrovský respekt.

Když v rok staré anketě online deníku The Athletic hlasovali o nejlepším hráči ligy samotní hokejisté, skončil Crosby spolu s Makarem na děleném čtvrtém místě. Nejvíc hlasů, přes dvě třetiny, dostal McDavid. Následoval MacKinnon.

Teď se - alespoň dle tohoto hlasování - čtyři z pěti nejlepších hráčů světa sejdou spolu s Reinhartem v jedné přesilovkové formaci.

Brad Marchand, další člen současného kanadského výběru a také bostonský parťák Davida Pastrňáka, dostal na začátku týdne otázku, jak by superhvězdnou pětici ubránil. A musel se pousmát.

"Nejspíš bych postavil do brány tři gólmany," culil se, než s vážnou tváří doplnil: "Z nejlepších hokejistů, kteří hokej kdy hráli, je jich na té přesilovce pět. I čistě z fanouškovského pohledu mě baví být v jejich blízkosti a sledovat, co předvádějí. Je to něco výjimečného."

Ve stejném nebo podobném složení mohli řádit už na zimní olympiádě v Pekingu 2022. NHL však slíbenou účast na poslední chvíli odřekla, zdůvodnila to koronavirovou pandemií. Předtím vynechala rovněž hry v Pchjongčchangu 2018.

Z obávané pětice tak na akci nejlepších proti nejlepším reprezentoval Kanadu jen Crosby, dvojnásobný olympijský šampion a vítěz Světového poháru 2016.

McDavid a MacKinnon hráli na Světovém poháru také, ale za Severní Ameriku do 23 let. To byl umělý výběr, který nejspíš nebude mít pokračování.

Hokejoví příznivci tak za posledních osm a půl roku, kdy bylo nejkvalitnější mezinárodní podívanou každoroční mistrovství světa, přišli o hodně.

Současné kanadské komando snů budí takový rozruch, že přitahuje srovnání s Kanadským pohárem 1987, kde trenér Mike Keenan - protože mu teklo do bot - spojil v průběhu legendárního třízápasového finále proti Sovětům Waynea Gretzkyho a Maria Lemieuxe, kteří spolu zářili a nakonec obstarali i vítězný gól.

McDavid a MacKinnon, možná dva nejlepší hráči současnosti, spolu zatím mají hrát jen v přesilovce.

Jinak každý vede jinou lajnu. McDavid má na křídlech Reinharta a Mitche Marnera, MacKinnon Crosbyho a Marka Stonea.

Třeba ale kouč Cooper po vzoru Keenana plány přehodnotí a spojí do jednoho útoku to nejlepší, co má.

Na turnaji čtyř zemí půjde do tuhého hned od začátku. Ze skupiny hrané systémem každý s každým postoupí dva nejúspěšnější týmy rovnou do jednozápasového finále.