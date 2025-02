Video: Hvězdný Neymar předvedl nezvyklou show u praporku

Většinou je jeho doménou pokutové území nebo jeho bezprostřední okolí, tentokrát ale Neymar úřadoval v poněkud nezvyklé části hřiště. Brazilská fotbalová hvězda rozjela parádní show u rohového praporku.

Třiatřicetiletý slavný útočník odehrál šestý zápas po svém návratu do brazilského Santose v ligovém duelu státu Sao Paulo proti Limeiře.

A vítězství 3:0 režíroval nejdražší fotbalista historie od rohového praporku.

V 9. minutě posadil centr na hlavu Tiquinha Soarese a Santos šel do vedení.

Ve 27. minutě pak Neymar nasměroval míč z rohu přímo do brány. "Povedlo se mi to výborně kopnout a byl z toho můj první gól přímo z rohu v kariéře," citovala Neymara agentura AFP.

A ve 32. minutě uzavřel skóre opět Tiquinho Santos - jak jinak, než po rohovém kopu Neymara, byť tentokrát z druhé strany.

Za Santos hrál Neymar od mládí do roku 2013. Poté zamířil do Barcelony a v roce 2017 přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris Saint-Germain.

Předloni v létě odešel za 90 milionů eur (2,3 miliardy korun) do al-Hilálu, za saúdskoarabský klub ale takřka nehrál.

Měsíc po přestupu si v dresu Brazílie v kvalifikaci mistrovství světa vážně zranil koleno a rok se zotavoval.

Po návratu ho znovu zastavily problémy se stehenním svalem. Za al-Hilál odehrál jen sedm zápasů, v nichž dal jediný gól.

Nyní si v dresu Santose připsal druhou trefu.