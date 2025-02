Nekladu si limity, chce to jen patřičné sebevědomí, libuje si Mbappé po hattricku

Byl to perfektní večer, pochvaloval si kanonýr Kylian Mbappé, když hattrickem zařídil fotbalistům Realu Madrid v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Ligy mistrů výhru 3:1 nad Manchesterem City a postup. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant po utkání uvedl, že v osmifinále by si přál městské derby s Atléticem.

Obhájci trofeje v duelu dvou posledních vítězů Ligy mistrů nečekaně jasně dominovali a potvrdili výhru 3:2 ze hřiště soupeře. Mbappé dal už třetí hattrick v soutěži, polepšil se na sedm branek v aktuální sezoně a s 55 góly je na osmém místě historické tabulky střelců.

Večer na San Bernabéu byl podle něj perfektní. "Chtěli jsme vyhrát a takhle to šlo. Pro nás je logické, že Real Madrid postupuje. Před domácími fanoušky jsme odevzdali vše a vyhráli, protože jsme předvedli skvělý výkon proti City, které je vždy těžké porazit," řekl v rozhovoru pro Movistar.

Svojí produktivitou zaměstnal statistiky. Real je teď týmem s největším počtem hattricků (16) v Lize mistrů před Barcelonou (15) a Bayernem Mnichov (12). Mbappé je první, který si hattrick připsal na barcelonském Camp Nou (ještě v dresu PSG v roce 2021) i na madridském San Bernabéu. Dva hattricky ve vyřazovací fázi LM zaznamenali také Lionel Messi, Karim Benzema a Robert Lewandowski, více má jen Cristiano Ronaldo (4).

"Vždy jsem říkal, že jsem sem nepřišel jen proto, abych si splnil sen. Chci hrát dobře, chci se zasadit o jednu éru. Věděl jsem, že nemůžu být horší, než když jsem přicházel. Bylo mi jasné, že musím začít hrát s patřičným sebevědomím," líčil pařížský rodák.

"Co se týče cílů, nekladu si žádné limity. Pokud dokážu vstřelit 50 gólů, dám je. Pokud můžu skórovat víc, dám. Ale často jsem v kariéře vstřelil hodně gólů a nevyhrál trofeje. Pokud mohu skórovat a zvednout trofeje, dovolte mi, abych se o to hned teď přihlásil," dodal s úsměvem.

Dostal cenu pro hráče zápasu, ale sám sebe hodnotit nechtěl. "Ať už to byl můj nejlepší zápas za Real nebo ne, nejsem tím nejlepším člověkem na analýzu. Je lepší, když rozhodne někdo jiný. Jsem tady, abych hrál a předváděl se na hřišti. Popsal bych to jako skvělý týmový výkon."

Jeho tým při pátečním losu osmifinále narazí buď na městského rivala Atlético, nebo německého šampiona Leverkusen.

"Upřímně řečeno, byl bych raději, kdybychom šli na Atlético. Oni a Bayer jsou dva skvělé kluby a v obou případech by to bylo těžké. Ale v příštím kole by pro nás bylo mnohem lepší, kdybychom nemuseli cestovat - tolik se nacestujeme!" poukázal Mbappé.