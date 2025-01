Nejhorší výsledek od roku 2021. České biatlonistky musely na tři trestná kola

Biatlonistky Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Heda Mikolášová a Kristýna Otcovská skončily ve štafetě Světového poháru v Ruhpoldingu sedmnácté. Doplatily na tři trestná kola a 11 dobíjení.

Na jeden trestný okruh musela Jislová, dva běžela finišmanka Otcovská. Vyhrály domácí Němky o 17,4 sekundy před Norkami. Třetí byla Francie.

Češky, které se musely stále obejít bez zraněné Markéty Davidové, zaznamenaly nejhorší štafetový výsledek od března 2021. Tehdy skončily v Novém Městě na Moravě osmnácté. Závod dnes dokončily jako poslední z klasifikovaných týmů.

Začínala tradičně třicetiletá Jislová, která při dosavadních dvou štafetách v sezoně minula jen jednu z 21 ran. Tentokrát jí ale první položka nevyšla. Vleže trefila čtyři terče z osmi nábojů a musela na trestné kolo. Položku vestoje zvládla s jednou opravou a předávala až na 18. místě.

"Bohužel to, že jsem to dvakrát zvládla, neznamená, že to tak bude vždycky. I to se bohužel v biatlonu děje. Hodně mě to mrzí," řekla České televizi Jislová. "Nejhorší bylo, že v tu chvíli jsem nevěděla, co se děje a jak reagovat. Vítr byl stejný jako při nástřelu. Kdyby se to stalo vestoje, tak bych věděla, ale takhle jsem se snažila jen dostřílet, co nejlépe jsem mohla a bohužel tam to jedno trestné kolo zůstalo," uvedla Jislová.

Voborníková dobíjela jednou vestoje, přesto posunula štafetu pouze o jednu příčku. "I mistr tesař se utne. Jessica jezdí štafety naprosto skvěle, ale bohužel to na každého jednou přijde," uvedla Voborníková. "Dělala jsem, co šlo, ale ty ztráty byly tak velké, že mi přišlo, že tam není nikdo, na koho bych se mohla dotáhnout," podotkla Voborníková.

Osmnáctiletá Mikolášová, která nahradila Lucii Charvátovou, prožila debut ve Světovém poháru. Vleže minula dvakrát, vestoje ani jednou a předávala patnáctá. "Mám z toho úžasné emoce. Byl to pocitově skvělý závod. Atmosféra byla úžasná. Mrzí mě trochu ta ležka, že jsem ji nedobila napoprvé, ale jsem ráda, že to nebylo trestné kolo. Na trati jsem se necítila úplně skvěle, ale bylo to hezké a užila jsem si to." řekla Mikolášová.

Finišmanka Otcovská 15. místo neudržela. Při závěrečné "stojce" trefila jen tři terče a po dvou trestných kolech dokončila sedmnáctá se ztrátou pěti minut a 48 vteřin.

Němky Stefanie Schererová, Selina Grotianová, Sophia Schneiderová a Franziska Preussová vyhrály domácí štafetu v Ruhpoldingu po sedmi letech. Dobíjely pouze čtyřikrát a měly nejlepší střelbu ze všech.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) - štafeta:

Ženy (4×6 km): 1. Německo (Schererová, Grotianová, Schneiderová, Preussová) 1:07:47,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Arnekleivová, Kirkeeideová, Femsteineviková) -17,4 (0+10), 3. Francie (Botetová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -25,8 (1+7), 4. Švýcarsko -35,8 (0+8), 5. Švédsko -1:06,3 (1+12), 6. Rakousko -1:41,3 (0+5), …17. Česko (Jislová, Voborníková, Mikolášová, Otcovská) -5:48,8 (3+11).