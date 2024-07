Nejen přímý postup do LM. V nové sezoně fotbalové ligy se bude hrát o rekordní balík

Soud dal aktivistům nejvyšší trest za nenásilný protest v britské historii

Britský soud poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení na čtyři a více let za protest na dálnici M25 v listopadu 2022. Je to nejvyšší trest za nenásilný…

