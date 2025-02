Návrat Kvitové budí údiv i nadšení. Nečekejte, že budu vyhrávat, krotí emoce Češka

Je to velké téma tohoto týdne. Dvojnásobná wimbledonská šampionka a čtyřiatřicetiletá tenistka Petra Kvitová se po mateřské vrací na scénu. Experti ani hráčky už to od hvězdy z Fulneku nečekali. Sama ale nadšení v tenisovém světě krotí.

V době, kdy tenisový svět upíral zraky k senzačnímu tažení Barbory Krejčíkové na loňském Wimbledonu, přišla senzační zpráva - Petra Kvitová porodila syna Petra.

Trvalo to jen něco málo přes půl roku a někdejší světová dvojka vyslala do světa další třaskavou zprávu o tom, že se brzy vrátí na kurty.

Poslední zápas odehrála česká tenistka v říjnu 2023, a tak vyvolala její ohláška comebacku řadu překvapivých reakcí.

"Vůbec si nejsem jistý, jestli tohle někdo čekal. Je to skvělá zpráva," prohlásil například v britském Tennis Weekly Podcastu Christopher Kneebone.

A překvapené byly i některé zahraniční tenistky na okruhu. "Nevěděla jsem o tom. Je to skvělý člověk, skvělá hráčka, tolik toho dosáhla v kariéře. Určitě napíše další skvělý příběh. Přeju jí jen to nejlepší a nemůžu se dočkat, až ji uvidím," řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport 2 ukrajinská tenistka Elina Svitolinová.

Ani Kvitová po porodu nečekala, že se do kolotoče WTA ještě někdy vrátí.

"Pro mě je to už asi trochu očekávaný návrat, ale ze začátku to bylo neuvěřitelné, mít myšlenku, že bych se chtěla vrátit. Tenis pro mě byl náročný a už mě to moc nebavilo. Když jsem otěhotněla, tipla bych si, že už se nevrátím," přiznala v rozhovoru pro Českou televizi.

Jenže blonďatá levačka půl roku po porodu odcestovala s manželem, trenérem a rodinou do Ameriky, kde se vrhli na trénink a někdejší šampionku zase začal tenis bavit.

"Potřebovala jsem chodit běhat, jít na kolo a zpotit se. I ten tenis mě poté hrozně bavil. Ve finále mě to pořád baví, takže si to chci ještě jednou zkusit," vysvětlila.

I když sklízí nadšené reakce z celého světa od lidí, kteří oslavují její návrat a těší se, jak to hvězda travnatých turnajů zase rozbalí, sama krotí euforii.

"Tenis není na úrovni, že bych v tuto chvíli mohla vyhrávat turnaje. Budu ráda, když získám nějaký zápas. Tak bych jen chtěla upozornit lidi, ať nedoufají, že to bude nějaký zázrak. Uvidíme časem, jestli se to zlepší. Trénuju a dělám pro to vše, co můžu," prohlásila.

Naplánované má turnaje v Austinu, Indian Wells a Miami, tedy americkou šňůru. Musí ale vyřešit hlídání pro syna.

"To bude asi největší oříšek. Byli jsme teď tři týdny v Americe na trénování, kde jsem se nakonec rozhodla, že se vrátím. A tam byli s námi rodiče od Jirky. Teď přijela zase moje mamka. V Praze budeme mít pomoc a na turnajích to musíme nějak polepit. Do Ameriky s námi teď jede můj bratr," dodala Kvitová.