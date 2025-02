Národnostní konflikt ve Spartě? Birmančevič na to odpověděl sám, říká Rosický

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický zůstává i nadále v kontaktu s Arsenalem. Čtyřiačtyřicetiletý pražský rodák však v rozhovoru pro podcast Livesport Daily řekl, že momentálně nemá žádnou nabídku, aby šel pracovat do londýnského klubu, v jehož dresu strávil deset let.

Spekulace, že by se Rosický mohl do Londýna vrátit, se objevují od podzimu. Arsenal hledá náhradu za odcházejícího sportovního ředitele Edua Gaspara.

"Realita je, dá se říct, jednoduchá. Mé spojení s Arsenalem je přirozené, protože jsem tam strávil deset let. Za takovou dobu si vytvoříte velmi silné pouto. Já ho mám k Arsenalu a ke Spartě, to jsou dva kluby, které fotbalově miluju. Už jenom fakt, že jsem v nějakých myšlenkách vedení, je pro mě čest. Ovšem žádnou nabídku, abych šel pracovat do Arsenalu, nemám," uvedl Rosický.

V podcastu také zopakoval, proč během podzimní výsledkové krize vedení Sparty podrželo ve funkci hlavního trenéra Larse Friise. "Důvody jsou naprosto jednoduché. Lars měl obrovský podíl na tom, že Sparta vyhrála první titul, pak double a že postoupila do Ligy mistrů," připomněl ředitel.

"Pro nás má návaznost na Briana Priskeho, který měl už po první titulové sezoně nabídky odejít. Čekal jsem, že to bude téma hned další zimu a další léto. Po tom, co jsme poznali Larse, jaký je to chlap, charakter a trenér, jsme pochopili, že máme dalšího hlavního trenéra v systému," dodal Rosický.

Rušno bylo v poslední době kolem Veljka Birmančeviče. Vyhlédl si ho turecký Besiktas, navíc se spekulovalo o sporech srbského křídelníka se spoluhráči z Albánie a Kosova. "Některé odpovědi vám přinese až čas. A nejlepší odpověď je ta na národnostní konflikt Birmančevič versus Rrahmani," předeslal Rosický.

"Teď měl Birma pro něj dobrou nabídku z Besiktase Istanbul, kterou chtěl přijmout. To je naprosto v pořádku, to je to, o čem se bavíte, že chcete. Jeho čas taky jednoznačně přijde. Nedohodli jsme se, protože musíme být spokojení dva. My jako klub a také hráč, že tam chce jít. Birma by nabídku využil, kdybychom se dohodli s klubem, což se nestalo. Ovšem odpověď sama za sebe je, že chtěl jít do klubu, kde hraje Albánec Muci a kosovský Albánec Rashica," poukázal bývalý kapitán české reprezentace.

Rosický také potvrdil, že v létě byly nabídky na Martina Vitíka. "Ta poslední, kterou bychom vzali z Boloni, byla finančně i pro klub velice zajímavá. Jednalo se o 18 milionů eur (asi 450 milionů korun). Jenže přišla pro nás pozdě, vázla návaznost na výběr hráčů a skauting. Za Martina bychom už nedostali náhradu, kterou bychom chtěli," popsal ředitel a dodal, že pokud na mladého obránce přijde další nabídka, zaslouží si, aby se jí vedení zabývalo.

V zimě si Sparta vytipovala pět hráčů na pozici pravého wingbeka. Nejvíce stála o Bryana Reynoldse z belgického Westerlo, nikdo z nich však nevyšel. Reynoldsův příchod byl příliš složitý. "S trenérem jsme se dohodli, že když někdo z těch pěti nevyjde, zůstaneme tak, jak jsme. Máme Martina Suchomela, který se podle nás velmi dobře rozvíjí, takže přivést někoho nebylo tak úplně téma. Musel by přijít správný hráč," uvedl Rosický.