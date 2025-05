Muž, který rozběsnil Hitlera. Owens skončil špatně, jako atrakce závodil proti koni

Byl jedním z největších olympioniků historie. Jméno Jesseho Owense je sice často zmiňováno v souvislosti s otráveným výrazem Adolfa Hitlera, legendární černošský atlet ale dokázal mnohem víc, než znechutit nacistického führera během olympijských her v Berlíně. Přesně před 90 lety překonal tři světové rekordy a čtvrtý vyrovnal: stačilo mu na to pouhých 45 minut.

Legendy praví, že pětadvacátý květen 1935 byl dnem, ve kterém na chvíli selhala gravitace. Možná na tom něco pravdy bude. Jesse Owens, tehdy dvaadvacetiletý atlet z Ohia, totiž na stadionu Ferry Field v michiganském městě Ann Arbor předvedl něco výjimečného.

Během pouhých 45 minut překonal tři světové rekordy a čtvrtý vyrovnal. Paradoxní na tom je, že na stadion sotva došel. Při předchozí potyčce s tréninkovými kolegy spadl ze schodů a bolestivě si poranil bederní páteř a kostrč.

Trenér Larry Snyder mu musel před stadionem pomoci vystoupit z auta, asistovat s oblékáním a svému svěřenci dokonce obout a zavázat běžecké boty. Owens později prohlásil, že bolest magicky zmizela, když poklekl při prvním startu.

A jaký byl vůbec jeho startovní program?

15:15: Ve sprintu na 100 yardů dorovnává světový rekord výkonem 9,4. Některé prameny uvádějí 9,3 s - nejde o chybu, ale spíš o nepřesnou nebo pozdější interpretaci.

15:25: Ve skoku do dálky je v jeho programu pouze jeden pokus. Nevadí, vyřeší to: letí na 813 centimetrů. Jako první se dostává přes osm metrů a na celé čtvrtstoletí určuje hodnotu světového maxima. A pozor, se svým výkonem by se neztratil ani v dnešní době: na olympiádě v Paříži by obsadil šesté místo.

15:44: Běh na 220 yardů, který se tehdy běhal na rovné trati, vyhrává s obrovským náskokem, čímž vylepšuje předchozí rekord na 20,3 sekundy. Při převodu do metrické soustavy měřila trať 201,17 metru a na místě je připomenout, že současný světový rekord Usaina Bolta na dvoustovce činí 19,19.

16:00 hod.: I když jeho technika překážkáře není excelentní, nad nízkými ploty opět proletí ultimátní rychlostí. Vyhrává v čase 22,6 sekundy a stává se prvním člověkem, který se dostal pod 23 vteřin.

Neuvěřitelný sportovní výkon ovšem přikryla tehdejší rasová segregace ve Spojených státech. V den závodu nebyl jako obvykle požádán o jediný rozhovor a ve stručných zprávách z následujícího dne se o něm mluví pouze jako o "černochovi z Ohia".

Z dnešního pohledu to byla jen těžko představitelná doba. Owens byl nejmladším z deseti dětí sběrače bavlny, jeho dědeček stále žil jako otrok. Malý Jesse sám pracoval na polích, než se rodina přestěhovala na sever z Alabamy do Clevelandu v Ohiu během velké migrace v období ekonomické krize.

Se svou barvou pleti se pak stal symbolem tichého vzdoru proti nacistické ideologii, která doprovázela olympijské hry v roce 1936. V očích německého diktátora Adolfa Hitlera měl být sportovní svátek oslavou árijské rasy a demonstrací její nadřazenosti.

Owens dokázal v Berlíně získat čtyři zlaté medaile - na stovce, dvoustovce, v dálce a ve štafetě. Sportovní show amerického atleta byl nucen přihlížet z čestné tribuny i samotný Führer, jehož kyselý výraz zachytily kamery neblaze proslulé režisérky Leni Riefenstahlové

Již po prvním vítězství Owense se s ním kancléř odmítl setkat a poblahopřát mu k vítězství, což tehdy jinak bylo obvyklé gesto hostící země vůči vítězům. Američtí delegáti poté německým pořadatelům vzkázali, že si buď Hitler potřese rukou se všemi americkými vítězi, nebo s žádným. Diktátor se poté již předávání cen americkým vítězům neúčastnil.

Architekt a ministr zbrojení Albert Speer později napsal, že byl Hitler otráven vítězstvími Owense a úspěchy Afroameričanů, které považoval za primitivy, jejichž tělesná konstituce je nespravedlivě odlišná od árijské rasy, a proto by v budoucnu měli být černoši z her vyloučeni.

Jak rychle Owensova kometa zazářila, tak bohužel také zhasla. Po návratu z olympijských her odmítal jezdit na závody, místo toho věnoval čas sháněním sponzorů, kteří ovšem nepřicházeli. Později objížděl Spojené státy s jazzovou skupinou, pracoval jako personální ředitel v soukromé společnosti a nakonec v roce 1946 založil s Abe Sapersteinem založil černošskou West Coast Baseball Association (WCBA). Owens byl viceprezidentem ligy a majitelem klubu Portland Rosebuds.

Neúspěšná liga byla rozpuštěna jen dva měsíce od založení. Od té doby se snažil prosadit jako sportovní promotér, ale znovu skončil u role baviče, kdy závodil proti koním. Později si otevřel čistírnu, což ovšem nakonec vedlo k bankrotu. V roce 1966 byl dokonce stíhán za daňové úniky.