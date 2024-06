Muchová jen stěží hýbala prsty. Velmi frustrující období, říká česká tenistka

Tenistka Karolína Muchová se takřka po desetiměsíční pauze způsobené zraněním pravého zápěstí vrací na kurty. Příští týden se zúčastní travnatého turnaje v Eastbourne, po něm má v plánu Wimbledon a také olympijské hry v Paříži. Finalistka loňského Roland Garros o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

"Nemůžu se dočkat, až znovu vstoupím na kurt. Byl to dlouhý a náročný proces, ale jsem připravena bojovat," řekla Muchová.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce sehrála poslední duel vloni v září, kdy v semifinále US Open nestačila na pozdější vítězku Američanku Cori Gauffovou. Kvůli bolavému zápěstí vynechala poté Turnaj mistryň, finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové či letošní Australian Open.

Vzhledem k přetrvávajícím potížím absolvovala Muchová v únoru operaci a kvůli rekonvalescenci se nezúčastnila ani antukového Roland Garros, kde by obhajovala loňskou finálovou účast. V pořadí žebříčku WTA klesla na současné 34. místo.

"Období po operaci bylo pro mě mnohdy těžší než klasická sezona. Psychicky i fyzicky to bylo velmi vyčerpávající, ale díky podpoře mého týmu a odborníků z celého světa jsem věřila, že se vrátím," uvedla Muchová.

Bývalá světová osmička měla po operaci ruku šest týdnů v pevné dlaze a poté další dva týdny v kratší. Po odstranění dlahy se potýkala s velkou únavou ruky a těžko hýbala prsty. "Bylo to velmi frustrující, ale věděla jsem, že to zvládnu," podotkla Muchová.

Po turnaji v Eastbourne se bude chystat na Wimbledon a chce startovat i na hrách v Paříži. "Olympiáda je pro mě obrovská motivace. Reprezentovat svou zemi na tak prestižní události je pro mě velkou ctí a udělám vše pro to, abych předvedla ten nejlepší tenis," řekla Muchová.

V Paříži by měla startovat také ve čtyřhře, a to po boku vítězky loňského Wimbledonu Markéty Vondroušové. "S Maky se zapíšeme do čtyřhry a doufám, že nám to půjde," doplnila Muchová pro CANAL+ Sport.