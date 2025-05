Nečas si v Herningu připadá jako doma na Vysočině. Těší se na Zadinu

Hokejový útočník Martin Nečas se těší na obnovení spolupráce s Filipem Zadinou, se kterým nastupoval v mládežnických a juniorských reprezentacích.

Po dnešním tréninku na mistrovství světa zároveň uvedl, že mu Herning připomíná Žďár nad Sázavou, z něhož pochází.

"Když jsem přijel, tady mi to připomnělo Žďár nad Sázavou, takový malý městečko, jedna ulice. Je to malý městečko, ale zas je to tam hezký a myslím, že všechno je fajn kromě tréninkové haly, která je daleko a musíte přejíždět autobusem," pousmál se Nečas po prvním tréninku na ledě. Do Dánska sice přiletěl již ve čtvrtek, ale bez výstroje.

Chybějící hokejové vybavení jej připravilo o páteční zápas proti Švýcarsku, ale po jeho skončení už měl bágl s věcmi v kabině.

Dnes tak byl Nečas jedním z jedenácti hráčů, kteří šli při dobrovolném tréninku na led. Nechyběli mezi nimi ani Zadina a Michael Špaček, s nimiž by měl v neděli proti Norsku nastoupit.

"Hráli jsme spolu v mládeži, na dvacítkách. Vím, jaký je Záďa hráč. Budu mu to tam servírovat a on to musí zakončit," plánoval Nečas, který se Zadinou odehrál světové šampionáty hráčů do 18 i 20 let.

Zároveň věří, že bude fungoval spolupráce i se Špačkem. "Je dobrý na puku, dobrý bruslař. Myslím si, že je to jeden z nejlepších centrů v Evropě. Mělo by to klapat," řekl šestadvacetiletý útočník.

Po pár dnech v Herningu se Nečas už postupně aklimatizuje. "První den jsem se moc nevyspal, to byl spíš jen šlofíček. Dneska už to bylo trošku lepší," řekl hráč Colorada.

A v nedělním zápase si poprvé vyzkouší hru na velkém kluzišti v hale Jyske Bank Boxer. "Myslím, že nemám problém s bruslením. Bude to hodně o tom a myslím, že člověk si na to za pár střídání zvykne a nebude to problém," řekl Nečas.