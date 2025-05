Češi? Zase tvrdí a chytří, uznal kapitán Švýcarů. Stříbrná Praha pořád hlodá

Vloni v Praze kousal Nico Hischier od Čechů finálovou porážku a neuspěl proti nim ani v úvodu letošního světového šampionátu, na kterém vede Švýcary jako kapitán. Někdejší jednička draftu NHL po těsné porážce 4:5 v prodloužení ocenila kvality týmu úřadujících šampionů.

Herning (od našeho zpravodaje) - "Češi mají i letos výborný tým, byla to tuhá bitva," vydechl 23letý lídr, který šel na řadu jako první při dražbě talentů pro NHL v roce 2017.

Tehdy si ho vybralo New Jersey, v dresu Devils dělá už pět let kapitána a zároveň je vzorným reprezentantem. Za Švýcary hraje Hischier na šestém mistrovství světa v řadě a "céčko" dostal i tady.

Čechy tedy v květnu potkává pravidelně.

"I tady v Dánsku hrají stejně jako vždycky. Je to tvrdý tým, zároveň má strašně rychlé přesilovky a hraje chytře," vyzdvihl Hischier.

"V první třetině jsme dominovali my, ve druhé Češi. Ve třetí už to byl vyrovnaný hokej a skvělý hokej. Musela být zábava to sledovat, bohužel jsme rozhodující gól dostali my," hodnotil těsnou páteční porážku.

Švýcaři vedli v první třetině 2:0 a ještě čtyři minuty před třetí sirénou 4:3. Po druhém obratu v zápase se však z bodu navíc radovali Češi.

O tvrdost, kterou Hischier zmiňoval, nebyla nouze. Pomalejší start Čechů chtěli rozproudit lehkými provokacemi Jakub Lauko, Filip Hronek nebo Tomáš Kundrátek.

Když si naopak Švýcaři vyšlápli na Davida Pastrňáka, okamžitě ho mstil parťák z elitního útoku Lukáš Sedlák.

Pikantní bylo, že na sebe narazili soupeři z loňského finále v Praze. Švýcarsko hrálo tehdy o zlato potřetí v historii, ale potřetí prohrálo.

"Samozřejmě to pořád máme trošku v hlavě," uznal Hischier. O speciální motivaci však mluvit nechtěl. "Snažili jsme se všichni nastavit tak, abychom o loňském finále moc nepřemýšleli. Tohle je nový ročník, nový turnaj," řekl.

Švýcarům se v pátek dlouho dařilo držet na uzdě hlavní českou zbraň Pastrňáka. Nicméně v prodloužení se osmaosmdesátka přeci jen prosadila a po efektní kličce nachystala vítězný gól Romanu Červenkovi.

"S ním (Pastrňákem) je to složité. Je strašně těžké uhlídat ho celý zápas, dobře to znám z NHL," odpovídal Hischier, který je v zámoří ceněný také právě za výbornou hru dozadu.

"Když je David na puku, vždycky je to nebezpečné. Nevíte, jestli vystřelí, nebo vymyslí přihrávku, je hrozně chytrý a šikovný," podotkl Hischier.

Z vlastních řad vychválil debutujícího útočníka Sandra Schmida z Fribourgu a připomněl, že ani ve druhém utkání nečeká Švýcary nic lehkého. Dnes večer se v Herningu utkají s domácími Dány.

"S jejich publikem v zádech to bude výzva. Zápas s Čechy sice nevyšel úplně podle představ, ale máme z něj aspoň bod. Poučíme se," uzavřel spoluhráč Ondřeje Paláta.