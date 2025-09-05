Moto

Měl být novým Sennou. Brazilský expilot F1 skončil ve vězení, řídil pofiderní "lambo"

Radek Vičík Radek Vičík
včera
Expilota formule 1 Tarsa Marquese zadržela brazilská policie kvůli jízdě v Lamborghini bez značek. Problémů s autem bylo ale víc a Marques má co vysvětlovat.
Tarso Marques (vlevo) byl v roce 2001 u týmu F1 Minardi týmovým kolegou tehdejšího nováčka Fernanda Alonsa.
Tarso Marques (vlevo) byl v roce 2001 u týmu F1 Minardi týmovým kolegou tehdejšího nováčka Fernanda Alonsa. | Foto: Profimedia.cz

Bývalý pilot formule 1 Tarso Marques se v neděli nad ránem proháněl ulicemi São Paula v supersportu Lamborghini Gallardo bez registračních značek. Policejní hlídka při kontrole zjistila, že vůz má od roku 2013 propadlou technickou i registrační platnost. Navíc na něm byla soudní plomba.

Na autě se nahromadily dluhy za daň z provozu a pokuty v hodnotě asi 1,3 milionu realů (přibližně 6 milionů Kč). Marques skončil v cele a čelí podezření z přechovávání vozidla spojeného s trestnou činností a úprav identifikačních údajů.

Po složení kauce ve výši 22,7 tisíce realů (zhruba 105 tisíc Kč), odpovídající patnácti minimálním mzdám, byl propuštěn.

Bývalý pilot stáje formule 1 Minardi tvrdí, že o problémech s vozem neměl tušení. "Nevěděl jsem, že auto bylo bez značky, zjistil jsem to až při kontrole," uvedl na sociálních sítích.

K dluhům dodal: "Zdá se, že auto mělo nějaké závazky z daně z vlastnictví motorových vozidel, pokuty a další problémy majitele. Auto proto odtáhli. Neměl jsem s tím jezdit bez značky."

Později tvrdil, že šlo o vůz klienta a on s ním jen popojížděl. "Policista mi dokonce pomohl přidělat značku," prohlásil.

Kauza tím ale neskončila. Podle policie auto patří firmě, jejíž vedení bylo odsouzeno za podvod s pyramidovým schématem. Majetek společnosti podléhá soudním omezením a registrace vozu nebyla obnovena více než deset let.

Kombinace soudních omezení, mnohaletého neplnění povinností a jízdy bez značek vedla k podezření z trestného činu.

Marques byl v 90. letech považován za velkou naději Brazílie ve formuli 1. Jeho talent se srovnával s legendárním Ayrtonem Sennou. V roce 1995 vyhrál závod formule 3000 v Estorilu jako vůbec nejmladší jezdec. O rok později debutoval ve formuli 1 v týmu Minardi.

Při domácí Grand Prix měl necelých 21 let a stal se tehdy pátým nejmladším jezdcem historie. Celkem absolvoval 24 závodů, nejlépe dojel dvakrát devátý - v Kanadě a v Brazílii v sezoně 2001. Tehdy sdílel garáž Minardi s nováčkem Fernandem Alonsem, pozdějším dvojnásobným mistrem světa.

Lamborghini Gallardo
Lamborghini Gallardo | Foto: Lamborghini

Po odchodu z formule 1 závodil v domácí sérii Stock Car Brasil a věnoval se také televizní práci a projektům spojeným s úpravami aut.

Ke kauze se bude ještě vracet. Tvrdí, že vůz nebyl jeho a sloužil jen jako výstavní kousek klienta. Policie však operuje s dokumenty o dlouhodobém neplnění povinností a soudních omezeních.

V takovém kontextu je případná nevědomost řidiče jen malou částí příběhu. O dalším postupu rozhodne soud, do té doby platí presumpce neviny.

Fakta ale mluví jasně. Jízda bez platných značek je porušením zákona. Totéž platí pro manipulaci s identifikací vozu. I když Marques tvrdí, že šlo o nepozornost, kombinace zadržení, milionových dluhů a napojení auta na firmu odsouzenou za podvod ukazuje na mnohem vážnější problém.

Pro muže, který měl před třiceti lety našlápnuto ke hvězdné kariéře, je to tvrdý pád a připomínka, jak rychle se může svět motorsportu i showbyznysu obrátit.

Související

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Isack Hadjar, Racing Bulls slaví třetí místo ve VC Nizozemska F1 2025 s rozbitou trofejí
 
Mohlo by vás zajímat

Video: Brněnský tým se vrátil do nejrychlejšího pohárového šampionátu jako vítěz

Video: Brněnský tým se vrátil do nejrychlejšího pohárového šampionátu jako vítěz
1:51

Farinova havárie patří k mementům "starého" Brna, Ital před 75 ovládl formuli 1

Farinova havárie patří k mementům "starého" Brna, Ital před 75 ovládl formuli 1

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Ogier ovládl premiérovou Rallye Paraguay a vyrovnal rekord Citroënu

Ogier ovládl premiérovou Rallye Paraguay a vyrovnal rekord Citroënu
motorismus sport Formule 1 Obsah

Právě se děje

před 23 minutami
Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům
Zahraničí

Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům

O třetinu totiž klesla plocha, kterou místní zemědělci oseli pohankou. V některých regionech teď farmáři navíc řeší sucho.
před 48 minutami
Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář
Fotbal

Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Jakou šanci na postup mají čeští fotbalisté na přímý postup na mistrovství světa?
před 58 minutami
Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi
Domácí

Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi

Novináři a novinářky v Česku mají nově k dispozici nástroj, který jim pomůže bránit se proti agresi a výhrůžkám spojeným s jejich prací.
před 1 hodinou
Spojenectví dvou politických matadorů se otřásá. Babiš zrušil mítink se Zemanem
Domácí

Spojenectví dvou politických matadorů se otřásá. Babiš zrušil mítink se Zemanem

Předseda hnutí ANO zrušil plánovaný mítink v Ostravě, na kterém měl bývalý prezident vystoupit a podpořit jeho kampaň.
před 2 hodinami
Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce
Tenis

Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce

Tenistku Kateřinu Siniakovou porážka ve finále čtyřhry na US Open bolela, v září si na turnaji v Soulu zahraje opět debl s Barborou Krejčíkovou.
před 2 hodinami
Do legendární tankové hry přicházejí obří změny. Na miliardovém titulu pracují i Češi
1:48
Domácí

Do legendární tankové hry přicházejí obří změny. Na miliardovém titulu pracují i Češi

Jeden z nejpopulárnějších onlinových titulů dostal dosud největší aktualizaci od svého uvedení na trh v roce 2010. Jaké novinky čekají hráče?
před 3 hodinami

Biker Cink byl při návratu na MS v maratonu osmý

Ondřej Cink obsadil na mistrovství světa v maratonu na horských kolech osmé místo. Za medailí na náročné trati o délce 125 kilometrů ve švýcarském regionu Valais zaostal český biker tři minuty.…
Přečíst zprávu
Další zprávy