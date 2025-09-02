Moto

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Radek Vičík Radek Vičík
Aktualizováno před 1 hodinou
Isack Hadjar proměnil skvělý víkend ve své první pódium ve formuli 1. Zandvoort mu otevřel dveře do vyšší ligy.
Isack Hadjar, Racing Bulls slaví třetí místo ve VC Nizozemska F1 2025 s rozbitou trofejí
Isack Hadjar, Racing Bulls slaví triumf ve VC Nizozemska F1 2025
Isack Hadjar, Racing Bulls slaví třetí místo ve VC Nizozemska F1 2025
Isack Hadjar, Racing Bulls slaví třetí místo ve VC Nizozemska F1 2025 s rozbitou trofejí
Isack Hadjar, Racing Bulls ve VC Nizozemska F1 2025 Zobrazit 12 fotografií

Isack Hadjar prožil v Zandvoortu víkend, o kterém se vypráví. V kvalifikaci se držel vepředu, v závodě předvedl vyzrálý výkon a dojel třetí za Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem.

Pro nováčka v barvách stáje Racing Bulls to bylo první pódium v kariéře a dosud největší výsledek. Tentokrát žádná náhoda, ale čistá práce.

Všechno do sebe zapadlo už od startu. Hadjar vyrazil ze čtvrtého místa a byl rychlý i spolehlivý zároveň. Když šlo o souboje s vozy top týmů, nebál se a přitom zbytečně neriskoval. Ovládl restarty po návratu safety car do boxů, držel si čistou stopu, nechyboval v boxech.

Byl to výkon, který se počítá. Že startoval právě ze čtvrté pozice a udržel tempo i takových matadorů. jako jsou Charles Leclerc či George Russell.

Po závodě z nováčka spadla nervozita a mluvil upřímně. "Je to neskutečné," říkal a dodal, že to bere jako první krok k "mnohem víc". Krátká věta, ale přesně vystihuje moment, kdy talent najednou přepne na výsledky. Nešlo jen o jednu rychlou pasáž, ale o komplet ostrý víkend. I proto si fanoušci zvolili Hadjara Jezdcem dne.

Zajímavý byl i pohled z boxové zdi. Šéf Racing Bulls Alan Permane překvapil formulací, že Hadjarovo pódium působilo "docela komfortně".

Není to fráze, která se o zelenáči ve formuli 1 používá každý víkend. Naznačuje to, že jeho rychlost nebyla jednorázový výstřel, ale opakovatelný výkon v tempu i v managementu závodu.

A pak ta lidská vsuvka. Na pódiu při týmové fotce mu praskla trofej. Místo trapasu z toho byla úsměvná historka a rychlá náplast: pořadatelé mu pošlou novou.

Zůstala fotka se "dvěma půlkami" a přirozená reakce, která fanouškům připomněla, že i uprostřed velkého sportu se občas prostě něco zvrtne.

Kde se Hadjar vlastně v F1 nachází a co z toho plyne? Je v systému Red Bullu, ale v satelitní struktuře, kde se jezdci tradičně učí rychle a tvrdě.

Je to model, který umí vychovat šampiony, ale i semlít talenty.

Sainz odešel jinam a vyrostl mimo červený býčí kruh. Lawson dlouho čekal na šanci. Cunoda roky balancuje na hraně jistoty. Hadjar po Zandvoortu stojí na křižovatce: pódium mu dává kredit, teď potřebuje kontinuitu.

Související

Mlýnek na talenty. Red Bull pod Hornerem zničil na jednoho šampiona deset jezdců F1

F1, VC Číny 2016: Daniel Ricciardo a Daniil Kvjat (Red Bull) a Max Verstappen a Carlos Sainz junior (Toro Rosso)

Každý další čistě zajetý závod s body zvyšuje jeho hodnotu, ať už půjde o stabilní roli lídra ve středu pole, nebo o kandidaturu na velký tým.

Klíčové bude, jestli si udrží tři věci.

Za prvé rychlost na jedno kolo, protože ta drží otevřené dveře do třetí fáze kvalifikace i na tratích, kde se těžko předjíždí.

Za druhé závodní inteligenci - práce s pneumatikami, reakce na virtuální safety car, odhady na to, kdy správně zajet do boxů pro nové gumy.

A za třetí mentální odolnost v období, kdy přijde slabší víkend. Red Bull umí být nekompromisní, ale stejně tak umí přenést jezdce na další úroveň, když výkon nekolísá.

Pár faktů ten obrázek dolaďuje. Hadjar je nejmladším Francouzem, který kdy stál na pódiu ve formuli 1. To není jen hezký řádek do životopisu. Je to signál, že svou třídu ukazuje dřív než jiní. A že má právo hlásit se o větší prostor.

Související

Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Oscar Piastri z McLarenu slaví triumf ve VC Nizozemska F1 2025

Zážitek ze Zandvoortu mu navíc přinesl něco, co statistiky nevidí: důvěru lidí z vlastních boxů.

Permaneho slova o "komfortu" mění vnímání uvnitř týmu. Inženýři budou víc ochotní jít s ním do agresivnější strategie, management bude víc chránit jeho pozici při rozhodování o vývojových dílech. To jsou detaily, které rozhodují o tom, jestli nováček vyletí nahoru, nebo se utopí v průměru.

Je v tom nějaké riziko, že se stane "obětí" systému Red Bullu? Vždycky.

Ten systém je tvrdý z definice. Ale Zandvoort ukázal, že Hadjar má zbraně, které takové hráče chrání: rychlou adaptaci, čistou hlavu a schopnost zvládnout víkend od pátku do neděle.

Když na to naváže v následujících Velkých cenách, nebude řešit, jestli ho program semele. Bude řešit, kam až ho vynese. A to je po životním výkonu ta nejlepší výchozí pozice.

 
