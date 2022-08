Salač si dojel pro nejlepší výsledek v Moto2, v Silverstonu obsadil deváté místo

Filip Salač obsadil deváté místo v závodě Moto2 v rámci Velké ceny Británie, a vybojoval tak své letošní maximum. Dosud v této kategorii byl nejlépe desátý v předchozím podniku v Assenu.

Českému jezdci vyšel velmi dobře start a ze šesté řady se brzy probil do bodované patnáctky. Postup kupředu pokračoval a v pátém kole se ocitl na jedenácté pozici. "V závodě jsem měl dobrý start, v prvním kole jsem předjel čtyři jezdce a snažil jsem se posouvat dopředu," uvedl Salač.

Netrvalo dlouho a jezdec týmu Gresini Racing se probil do top 10. Tam se také udržel až do konce Grand Prix. Konečným devátým místem si Salač připsal nejlepší výsledek ve třídě Moto2, do niž přestoupil v letošní sezoně.

"Motorka dnes fungovala skvěle. S umístěním jsem spokojený. Musíme s týmem pracovat stejně jako teď, přijdou ještě lepší výsledky," věří český jezdec.

Pro třetí triumf po sobě si v Británii dojel Španěl Augusto Fernandez, který až v samém závěru předjel svého krajana Alonsa Lopeze. Třetí dojel Brit Jake Dixon.

Závod MotoGP ovládl Ital Francesco Bagnaia a zopakoval tak úspěch z předchozího podniku v nizozemském Assenu. Tovární jezdec Ducati proťal cílovou čáru o čtyři desetiny sekundy dříve než atakující Španěl Maverick Viñales na Aprilii. Třetí skončil Bagnaiův týmový kolega Jack Miller z Austrálii.

Lídr MS Fabio Quartararo na Yamaze obsadil osmou pozici. Těsně za Francouzem dojel jeho pronásledovatel v boji o titul šampiona Aleix Espargaro na Aprilii. Oba rivaly dělí po britském závodě 22 bodů.

Ve třídě Moto3 do cíle nedojel lídr šampionátu Sergio García ani jeho krajan a týmový kolega od GasGasu Izan Guevara. Oba se v závěru závodu postupně stali oběťmi nezaviněných pádů. Toho naplno využil Ital Dennis Foggia, který v Silverstonu vyhrál a upevnil si tak průběžnou třetí pozici.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Silverstonu:

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 37:30,120, 2. Masiá (Šp./KTM) -0,252, 3. Öncü (Tur./KTM) -0,297, 4. Toba (Jap./KTM) -0,738, 5. Nepa (It./KTM) -0,762, 6. Moreira (Braz./KTM) -0,881.

Průběžné pořadí (po 12 z 20 závodů): 1. García 182 b., 2. Guevara (oba Šp./GasGas) 179, 3. Foggia 140, 4. Masiá 127, 5. Öncü 114, 6. Sasaki (Jap./Honda) 113.

Moto2: 1. Augusto Fernández (Šp./Kalex) 37:38,670, 2. López (Šp./Boscoscuro) -0,070, 3. Dixon (Brit./Kalex) -0,662, 4. Ogura (Jap./Kalex) -1,741, 5. Canet (Šp./Kalex) -1,946, 6. Vietti (It./Kalex) -5,440, …9. Salač (ČR/Kalex) 11,646.

Průběžné pořadí (po 12 z 20 závodů): 1. Augusto Fernández 171, 2. Ogura 158, 3. Vietti 156, 4. Canet 127, 5. Arbolino (It./Kalex) 108, 6. Roberts (USA/Kalex) 106, …20. Salač 21.

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 40:10,260, 2. Viňales (Šp./Aprilia) -0,426, 3. Miller (Austr./Ducati) -0,614, 4. Bastianini (It./Ducati) -1,651, 5. Martín (Šp./Ducati) -1,750, 6. Oliveira (Portug./KTM) -2,727.

Průběžné pořadí (po 12 z 20 závodů): 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 180, 2. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 158, 3. Bagnaia 131, 4. Bastianini 118, 5. Zarco (Fr./Ducati) 114, 6. Miller 107.