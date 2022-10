Salačův boj o stupně vítězů ukončil pád. MotoGP má nové lídra, Moto3 šampiona

Český motocyklista Filip Salač se ve Velké ceně Austrálie postupně probojoval až na čtvrté místo, pak ale jeho snahu ukončil pád.

Jezdec týmu Gresini se po startu ze čtvrté řady opět dokázal prokousat jezdeckým polem kupředu. Dostal se až na čtvrtou příčku, jenže v desáté, kole přišel pád a s ním i konec nadějí na další úspěšný výsledek.

První metry sice Salačovy nevyšly a dokonce mírně klesl, pak ale začal svoji tradiční stíhací jízdu. Devatenáct kol před koncem už byl pátý, po pádu Itala Arbolina mu patřila dokonce čtvrtá příčka, pouhou sekundu za nejlepší trojicí.

"Po dobrém startu a pár kolech jsem se dostal na čtvrté místo. Začal jsem si dělat drobný náskok a stíhat jezdce přede mnou," uvedl český závodník.

Šanci na zopakování druhého místa z předchozího závodu v Thajsku, ale dvacetiletému jezdci zhatil pád. "Všechno byl pod kontrolou, jediná zatáčka, které jsem se obával, byla ta první, kde byl nejsilnější vítr. Udělal jsem přesný opak toho, co jsem měl udělat, bohužel mi to došlo až potom v boxu. Když vás podfukuje vítr, tak máte ještě víc tlačit na přední kolo. Měl jsem brzdit později. Já v tom kole brzdil dřív a podfouklo mě to. Jsem zklamaný," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Pro druhé vítězství v kariéře si na ostrově Phillip Island dojel Španěl Alonso López. Staronový lídr seriálu Oi Ogura dojel až 11., přesto nemusel smutnit. Jeho soupeř v boji o titul, Augusto Fernandez ze Španělska nebodoval vůbec, a tak Japonec vede o 3,5 bodu.

Závod MotoGP nečekaně vyhrál Alex Rims se Suzuki. Japonská značka přitom po této sezoně bude v šampionátu končit. Španělský motorkář o 186 tisin sekundy porazil Marca Marquze s Hodnou.

Třetí dojel Francesco Bagnaia na Ducati. Ital se tak dostal do čela šampionátu, protože obhájce titulu a dosavadní lídr, tovární pilot Yamahy Fabio Quartararo, podruhé během čtyřech závodů spadl a celkově v nich nasbíral pouhých osm bodů. Bagnaia dvě Velké ceny před koncem sezony vede o 14 bodů.

Také v nejslabší třídě Moto3 vyhrál Španěl. Teprve 18letý Izan Guevara si navíc letošním šestým triumfem definitivně zajistil titul mistra světa před týmovým kolegou a krajanem ze stáje GasGas Sergiem Garciou, který dojel třetí. Mezi oba rivaly se v Austrálii vklínil pouze Turek Deniz Öncü v sedle KTM.

Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Phillip Islandu:

Moto3: 1. Guevara (Šp./Gas Gas) 37:38,762, 2. Öncü (Tur./KTM) -0,345, 3. García (Šp./GasGas) -0,460, 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,560, 5. Nepa (It./KTM) -7,428, 6. McPhee (Brit./Husqvarna) -7,496.

Průběžné pořadí (po 18 z 20 závodů): 1. Guevara 290, 2. García 225, 3. Foggia 223, 4. Sasaki 207, 5. Öncü 174, 6. Masiá (Šp./KTM) 164.

Moto2: 1. López (Šp./Boscoscuro) 39:14,947, 2. Acosta (Šp./Kalex) -3,556, 3. Dixon (Brit./Kalex) -9,583, 4. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) -15,745, 5. González -15,775, 6. Alcoba (oba Šp./Kalex) -15,892, …Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 18 z 20 závodů): 1. Ogura (Jap./Kalex) 242, 2. Augusto Fernández (Šp./Kalex) 238,5, 3. Canet (Šp./Kalex) 192, 4. Vietti (It./Kalex) 165, 5. Acosta 152, 6. Arbolino (It./Kalex) 150,5, …20. Salač 37.

MotoGP: 1. Rins (Šp./Suzuki) 40:50,654, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,186, 3. Bagnaia (It./Ducati) -0,224, 4. Bezzecchi -0,534, 5. Bastianini -0,557, 6. Marini (všichni It./Ducati) -0,688.

Průběžné pořadí (po 18 z 20 závodů): 1. Bagnaia 233, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) 219, 3. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 206, 4. Bastianini 191, 5. Miller (Austr./Ducati) 179, 6. B. Binder (JAR/KTM) 160.