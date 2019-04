Texaská voda Čechům v Moto3 nepřála. Kornfeil bude startovat z páté řady

Aktualizováno před 12 minutami

Jakub Kornfeil obsadil 15. místo v kvalifikaci třídy Moto3 na Velkou cenu Ameriky silničních motocyklů. Nováček Filip Salač byl po pádu v první části boje o pole position celkově osmadvacátý. Karel Abraham v MotoGP obsadil 20. pozici.

Zatímco v Evropě trápil závodníky sníh, nad Austinem se honily mraky a kvůli bouřce byly zrušený všechny dopolední tréninky. Na kvalifikaci se počasí umoudřilo aspoň tak, že se dalo vyjet na mokrou trať.

V první fázi kvalifikace Moto3 Salač při snaze zajet co nejlepší čas spadl a předčasně zamířil do boxů. V té druhé Kornfeil nepotvrdil dobré páteční časy a pohyboval se ve středu druhé desítky. Na vítězného Niccola Antonelliho ztratil jezdec v sedle KTM 3,5 vteřiny a v neděli se postaví do páté řady startovního roštu.

Kvalifikace na MotoGP se konala už na skoro suchém asfaltu. Abraham s Ducati, podobně jako Salač v "malorážkách" nepostoupil z první části a skončil dvacátý. Velkým překvapením bylo, že spolu ním se do nejlepší top 12 neprobojoval ani vítěz úvodního podniku sezony Andrea Dovizioso na další Ducati.

Pole position v elitní třídě si vyjel lídr šampionátu Marc Marquez. Vedle obhájce titulu na Hondě se do první řady postaví Valentino Rossi s Yamahou a další jezdec na Hondě Cal Crutchlow. V Austinu je dnes na programu ještě kvalifikace Moto2.

Aktualizujeme…

Kvalifikace na Velkou cenu Ameriky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Austinu:

Moto3: 1. Antonelli (It./Honda) 2:31,346, 2. Fernández (Šp./KTM) -0,501, 3. Rodrigo (Arg./Honda) -0,783, …15. Kornfeil -3,517, 28. Salač (oba ČR/KTM) nepostoupil do druhé části kvalifikace.