Kornfeil vyhrál v Losailu sázku, šéfmechanik vyrazil na třicetikilometrový pochod

Foto: Jakub Kornfeil via Flickr - Rony Lekl

Jakub Kornfeil. | Foto: Jakub Kornfeil via Flickr - Rony Lekl

Jakub Kornfeil oslavil premiéru v novém týmu a návrat na stroj značky KTM povedeným výkonem, který završil devátým místem v cíli Velké ceny Kataru.

Losail - Povedenější začátek sezony si Jakub Kornfeil po loňském paběrkování snad ani nemohl přát. Nejen, že český pilot v nabitém poli jezdců Velké ceny Kataru třídy Moto3 skončil devátý, ale v úvodním podniku mistrovství světa silničních motocyklů bojoval v úvodu Grand Prix o místo na stupních vítězů.

Kornfeil také vyhrál interní týmovou sázku. Jeho šéfmechanik totiž slíbil, že když český závodník dojede do desátého místa, půjde z okruhu v Losailu do hotelu pěšky. "Už mu balím svačinku na jeho třicet kilometrů dlouhý výšlap," prohodil ještě v boxech spokojený závodník s dobrácky zlomyslným výrazem.

Nový tým a staronový motocykl, to byly v Losailu hlavní premisy, od nichž se odvíjel pro 24letého závodníka start do nového ročníku.

"Motorka fungovala výborně, takže proto jsem si mohl v závodě dovolit tolik věcí. I já sám jsem se dneska cítil velice dobře a věřil jsem, že by z toho mohl být slušný výsledek," řekl Kornfeil, který před sezonou přešel do stáje Reddox Prüstel GP a po dvou letech se vrátil na stroj značky KTM.

V kvalifikaci obsadil jedenácté místo a start do paprsků zapadajícího slunce mu vyšel na jedničku. Jakmile na semaforech blikla zelená, český jezdec se díky vynikající startovní reakci posunul do první pětky. Vzápětí si ještě vyšlápl na Ajumu Sasakiho a Niccola Antonelliho a motocykl s číslem 84 byl rázem na třetí pozici.

Vedoucí tandem Jorge Martin a Aron Canet poodjel a Kornfeil chvíli táhl druhou skupinu v boji o třetí místo. V osmičce pilotů se až do konce Velké ceny bojovalo kolo na kolo.

"Od poloviny závodu se trošku začala projevovat manka, která jsem vždycky nabral na rovinách. O to lepší jsem musel být v zatáčkách a to bralo svou daň, pneumatiky. Takže jsem trošku ubral na agresivitě a balancoval riziko. Samozřejmě jsem chtěl dokončit závod v top ten, to byl úkol číslo jedna," popisoval český jezdec svoji taktiku.

I když do závěrečného okruhu rodák z Kyjova najížděl až jako jedenáctý, ve velké strkanici uvnitř skupiny si poradil se dvěma soupeři a cílovou páskou proťal devátý. Těšit ho může i fakt, že si připsal čtvrté nejrychlejší kolo závodu.