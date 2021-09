Salač si i letos zajede doma v mistrovství světa. V Mostě nastoupí do osmihodinovky

I když se v Brně letos nejela Velká cena ČR silničních motocyklů, představí se Filip Salač domácím fanouškům v závodě nejvyššího ranku. Spolu s krajany Oliverem Königem a Dominikem Jůdou nastoupí druhý říjnový víkend na start osmihodinovky v Mostě, která bude součástí MS ve vytrvalostních závodech motocyklů.

Trojice jezdců pojede v barvách českého týmu TME Racing, pro který to bude premiérová účast ve třídě Superstock.

Salač letos absolvuje poslední sezonu v kategorii Moto3, od příštího roku postoupí do Moto2. Pouhý týden před mosteckým závodem se jezdec stáje CarXpert PrüstelGP ukáže ve Velké ceně v americkém Austinu.

„Mám obrovskou radost, že mám možnost startovat při endurance v Mostě. Bude to poprvé, kdy pojedu v českém týmu společně s Oliverem Königem a našim kamarádem Dominikem Jůdou. Chceme zajet výsledek, i když to pro nás bude těžké. Moc se na závod těším, i když vím, že to bude náročné na fyzičku, protože jedna jízda bude trvat okolo hodiny," sdělil 19letý závodník.

Závod bere zároveň jako přípravu na přestup do Moto2. "Nikde jinde si nesáhnu na možnost odjezdit takové množství kol na trati. Pojedeme na Yamaze R1, ta je podobná motorkám ve třídě Moto2,“ dodal Salač.

Jeho týmový parťák König si Most vyzkoušel nedávno v závodě třídy Supersport300 v rámci MS superbiků.

Třetím "do party" je jezdec a zároveň majitel týmu TME Racing Jůda. "Filip Salač testoval stroj v Brně. Na litrové motorce ukázal, že bude opravdu rychlým jezdcem. Další testování proběhne v úterý 28. září s Oliverem Königem, kdy vyzkoušíme nastavení pro závod v Mostě a závodní simulaci. Chceme být stoprocentně připraveni. Při těchto závodech je nesmírně důležitá práce celého týmu, nikdo nesmí udělat chybu,“ popsal přípravu Jůda, který se účastní závodů středoevropského poháru Alpe Adria a domácích podniků na přírodních tratích.

9. a 10. října čeká fanoušky v Mostě dvojitá dávka závodů. Sobota bude patřit vytrvalostnímu závodu motocyklů, který rozhodne o vítězi celé série. Nedělní program pak nabízí závody cestovních vozů WTCR, tedy nejvyšší světové série této kategorie.

Navíc se po autodromu bude prohánět Tomáš Enge v monopostu Prost AP04, s nímž před dvaceti lety absolvoval tři Velké ceny formule 1.