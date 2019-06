Villeneuve v Mostě aneb Jak naskládat šampiona formule 1 do auta bez dveří

před 2 hodinami

Most (od našeho zpravodaje) - Poprvé v 36leté historii se po mosteckém autodromu v ostrém závodě proháněl mistr světa formule 1. Jacques Villeneuve v sobotním podniku evropské série NASCAR potěšil fanoušky, ale nakonec pro něj premiéra skončila předčasně v boxech.

I když by se podle jeho komentářů k dění v současné formule 1 mohlo zdát, že do Čech dorazí morous nespokojený se svými nedávnými nevalnými závodními výsledky, opak byl však pravdou.

Mistr světa F1 z roku 1997 rozdával od pátečního příjezdu do Mostu úsměvy na všechny strany. K fanouškům byl vstřícný, podepisoval se jako na běžícím pásu a ani "selfíčko" nebylo problém.

Honička na poslední chvíli

Ale pár desítek minut před závodem se 48letý jezdec proměnil v absolutního profesionála. Uzavřený ve svém světě meditoval o tom, co ho čeká na trati. V boxech ještě francouzsky prohodil něco s manažerem a mechaniky týmu Go Fas Racing, v jehož barvách letos závodí, a jal se vmáčknout do speciálu NASCAR.

I když to není žádný obr, měří 168 cm, dostat okýnkem do auta bez dveří ani pro něj nebylo nic snadného, Vozy NASCAR jsou totiž primárně postavené pro oválové závodění, kde není nouze o velké rány z boku. Proto jsou dveře zavařené a vyztužené trubkami ochranného rámu.

Jenže co čert nechtěl, buďto nervozita nebo příliš pozdní "poslední káva" donutily Kanaďana se znovu vysoukat z auta a utíkat na nedalekou toaletu. Chevrolet nezůstal osamělý dlouho, jeho pilot se brzy vrátil a opakoval proceduru nástupu do kokpitu.

Brčko jako spása před horkem

Stáj Go Fas Racing vyřešila inovativně problém s mosteckým vedrem, které v sobotu panovalo. Villeneuve dostal do kokpitu půllitrovou plastovou láhev české minerálky s otvorem ve víčku, z něhož čouhalo pružné brčko.

Teplota vzduch 26,7 stupňů Celsia a asfaltu 43,2 stupňů donutila šampiona zámořské formule CART a vítěze závodu na 500 mil v Indianapolisu znovu absolvovat onu nemilou proceduru vystoupit - nastoupit, protože za volantem by se asi usmažil.

Po letmém startu předvedl svoji bojovnost a v závodě kategorie profesionálů Elite 1 se dlouho držel na čtvrté příčce. Pak ale přišel souboj s dvojnásobným šampionem a vedoucím mužem průběžného pořadí Alonem Daye, který vinou izraelského rivala znamenal konečnou pro oba soupeře.

Villeneuve má šanci na reparát v neděli, kdy je v Mostě na programu druhý závod třídy Elite 1. Kromě toho fanoušci v rámci OMV MaxxMotion NASCAR Show uvidí také jízdu gentlemanské kategorie Elite 2 a celou přehršli závodů historických vozů: od formulí z 50. a 60. let přes britské veterány značek Triumph, MG či Mini až po auta a monoposty z dobře známého socialistického Poháru míru a přátelství.