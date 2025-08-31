Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Piastri si výhrou v Zandvoortu výrazně upevnil vedení v šampionátu.
Australan v barvách McLarenu dorazil do cíle o 1,2 sekundy před domácím Maxem Verstappenem v Red Bullu a 20letým nováčkem Isackem Hadjarem s vozem Racing Bulls.
"Nebylo to snadné. Na začátku jsem dal do toho všechno, abych se posunul dopředu. Museli jsme prostě jet svůj vlastní závod, bohužel jsme neměli tempo jako McLareny. Měli jsme trochu štěstí, že jeden z nich odpadl," řekl po závodě Verstappen.
McLaren na pátý double v řadě nedosáhl - Norris musel odstoupit kvůli technické závadě.
"Oscar Piastri ví, že mu to dává výhodu do budoucna, a to znamená, že Lando Norris bude mít v druhé polovině sezony opravdu co dělat," komentovala situaci v čele MS Abbi Pullingová, šampionka ženské Akademie F1
Piastri odstartoval z pole position a vedení už nepustil. Norris naopak hned v úvodu prohrál souboj s Verstappenem, který se dravě protlačil na druhou příčku.
Domácí hvězda při tom předvedla odvážný manévr v klopené zatáčce, kde se jeho Red Bull dostal téměř do smyku. Norris se však brzy vrátil před obhájce titulu a začal stahovat svého týmového kolegu.
První komplikace přišly s deštěm ve 21. kole. Nejhůře na mokré trati dopadl Lewis Hamilton - letošní posila Ferrari poslala svůj monopost do bariéry a poprvé od přestupu do Scuderie nedokončila závod.
Na trať vyjel safety car a po výměnách pneumatik v boxech si Piastri udržel vedení, následovaný Norrisem a Verstappenem. Restart na pořadí v čele nic nezměnil.
Dál se bojovalo hlavně ve středu pole. Charles Leclerc vyhrál tvrdý souboj s Georgem Russellem a vyjel si pátou příčku, jenže Ferrari nakonec čekalo dvojí zklamání.
Po kolizi s nováčkem Antonellim přišlo i o Leclerca a poprvé od loňské Kanady zůstalo bez jediného vozu v cíli. Antonelli dostal desetisekundový trest, ale ten už Scuderii nepomohl.
Další výjezd safety car znovu smazal náskoky a znovu oživil souboj o vítězství. Piastri se držel před Norrisem v dostatečném odstupu, aby nedal kolegovi šanci využít DRS.
Osm kol před cílem ale přišla pro McLaren rána - z Norrisova monopostu se začalo kouřit a Brit musel odstoupit. Byla to jeho druhá nedokončená Grand Prix letošní sezony.
Po třetím a posledním zásahu safety car už Piastri žádné drama nepřipustil. Dojel si pro vítězství s náskokem před Verstappenem, kterého hnali dopředu domácí fanoušci, a senzačně třetím Hadjarem.
Pro francouzského nováčka z Racing Bulls jde o životní úspěch, zvlášť když na začátku sezony ani neodstartoval do své první Velké ceny kvůli havárii v zaváděcím kole.
"Se svým výkonem jsem opravdu spokojený, nedopustil jsem se žádné chyby," uvedl pátý nejmladší jezdec, který kdy stál na pódiu F1. V pestré historii týmu z Faenzy je to šestá "bedna".
V šampionátu si Piastri vybudoval náskok 34 bodů před Norrisem. Verstappen zůstává třetí, ale před domácím publikem musel přijmout fakt, že tentokrát ho McLaren přemohl.
Pro fanoušky v Zandvoortu se i tak jednalo o dramatickou a napínavou podívanou plnou zvratů, havárií a tří výjezdů safety car.
Velká cena Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Zandvoortu: 1. Piastri (Austr./McLaren) 1:38:29,849, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,271, 3. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -3,233, 4. Russell (Brit./Mercedes) -5,654, 5. Albon (Thaj./Williams) -6,327, 6. Bearman (Brit./Haas) -9,044.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 24 závodů): 1. Piastri 309, 2. Norris (Brit./McLaren) 275, 3. Verstappen 205, 4. Russell 184, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 151, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 109.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 584, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 248, 4. Red Bull 214, 5. Williams 80, 6. Aston Martin 62.