Komentář: Ferrari naráží na limit vztahu dvou hvězd, Vettel probudil démona Multi 21

V Soči Ferrari znovu narazilo na limit špičkového týmu se dvěma vyrovnanými piloty. Ale Sebastian Vettel na post dvojky nikdy neustoupí a Charles Leclerc nabuzený dvěma triumfy už nechce hrát druhé housle.

Vettel si musí připadat, že v tomhle kousku už jednou hrál. Tehdy to byl ale on, kdo roku 2010 jako nováček v Red Bullu vyštípal z pozice hvězdy týmu o 11 let staršího Marka Webbera.

Léta Páně 2019 si sám musí pozici "number one" hájit u Ferrari proti ambicióznímu Monačanovi. A co čert nechtěl, piloty Scuderie teď dělí také 11 let.

Čtyřnásobný mistr světa cítil v šíji Leclercův dech od začátku sezony. Ale s tím, jak Vettel začal hromadit chyby, začalo se bodové skóre přiklánět na stranu jeho rivala. A jen vinou zpackané strategie v Monze nedosáhl rodák z Monte Carla na vítězný hattrick. Možná právě v té chvíli začal Vettel větřit svoji novou šanci na obrat.

Chyť mě, když to dokážeš

V Soči se sice kvalifikoval jako třetí, ale po startu se z větrného pytle druhého rudého vozu z Maranella na dlouhé rovince doslova utrhl a z první zatáčky vyjížděl jako lídr závodu.

Na tom není nic špatného, to jsou prostě závody. Jenže u Ferrari si před startem nedělní Grand Prix Ruska řekli, že při takovém vývoji by měl Vettel po pár kole gentlemansky poděkovat mladému kolegovi za pěkný zážitek z vedení závodu a pustit ho před sebe.

Němec brzy ve sluchátkách uslyšel žádost a pak pomalu prosbu na kolenou, ať se první pozice vzdá. To vše celkem pětkrát. Jenže rodák z Heppenheimu udělal na všechny dlouhý nos a 25 kol vévodil výsledkové listině. Jeho odpověď do boxů byla prostá: "Chce mě předjet? Fajn, ale to mě nejdřív musí chytit!". Celou dobu přitom šlapal na plynový pedál a Leclerc vlál nějaké tři až čtyři vteřiny za ním.

Celou tu šlamastyku Mattia Binotto urovnal až tím, že do boxů jel pro nové gumy první Leclerc a po něm až Vettel, čímž se pak jejich pořadí prohodilo.

Boss Ferrari si jen naivně myslel, že je všechno, jak má být. Proti byl motor Němcova monopostu, který chvíli po vypuštění z depa vypověděl poslušnost. A protože po tom přišel virtuální a po něm i reálný safety car, byl na koni náhle Mercedes. Celé to operetní drama "pusť ho - ať mě nejdřív dožene" rudé formule rozhodilo natolik, že Lewis Hamilton i Valtteri Bottas dokázali pod žlutými vlajkami v pohodě přezout a zůstat na prvních dvou příčkách.

Déjà vu zvané Multi 21

Jaké si z toho vezme ponaučení vedení Ferrari, to nevíme. Ale je vidět, že tahle dvojka pilotů si brzy půjde po krku. Ať je Vettel sebevětší sympaťák a vzorný otec rodiny, jak se dostane do závodního laufu, zapomíná na všechny sliby a dohody.

V Soči se totiž zopakovala šest let stará historie ze Sepangu. Tam Vettel riskantním předjížděcím manévrem doslova ukradl triumf Webberovi. Rozlícený Australan po závodě na svého mladšího parťáka volal: "Multi 21, Sebe. Jo, Multi 21".

V Rusku se Vettel po závodě trochu divil všemu tomu rozruchu. On prý asi jen přesně neporozuměl předzávodnímu brífinku. To se tak někdy stává, když máte na dosah druhé vítězství v řadě po více než roční pauze. Navíc z hlediska sportovního to byl prostě on, kdo se dostal do vedení. A vedení v Grand Prix formule 1 se jen tak neodevzdává.

Jak vidno, jedna dlouhá startovní rovinka dokáže nadělat neskutečně mnoho zlé krve…